Кибербуллинг насчет Брижит Макрон — во Франции суд признал виновными 10 человек

Парижский суд признал 10 человек виновными в кибербулинге первой леди Франции Брижит Макрон. Злоумышленники распространяли в Интернете ложные утверждения о ее половом состоянии и сексуальной ориентации и обвиняли ее в том, что она якобы родилась мужчиной.

Один из обвиняемых был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, а восемь получили условные сроки от четырех до восьми месяцев. Все 10 человек были обязаны пройти тренинг по повышению осведомленности о кибербуллинге.

Отмечается, что суд указал на "особо унизительные, оскорбительные и злобные" комментарии, которые касались ложных утверждений о якобы трансгендерной идентичности и якобы педофилии Брижит Макрон.

Повторные публикации имели кумулятивный вредный эффект, — говорилось в сообщении суда.

Восемь мужчин и две женщины от 41 до 65 лет были обвинены в том, что они написали много комментариев, в которых ошибочно утверждали, что жена Эммануэля Макрона родилась мужем, а также сравнивали их 24-летнюю разницу в возрасте с педофилией.

В то же время сама Брижит подчеркнула, что начала судебный процесс, чтобы "показать пример" в борьбе с притязаниями.

Важно, чтобы были проведены немедленные тренинги по повышению осведомленности о кибербуллинге, а для некоторых подсудимых запрет на использование их аккаунтов в социальных сетях, сказал ее адвокат Жан Энночи.

Единственным подсудимым, которому не было назначено тюремное заключение, был учитель, который во время судебного процесса извинился. Он должен пройти тренинг по кибербуллингу.

Нескольким из них будет заблокирован доступ к социальным сетям, где они размещали свои сообщения, на шесть месяцев. Суд подчеркнул, что приговоры были пропорциональны тяжести комментариев.

Также в ходе судебного процесса несколько подсудимых заявили, что их комментарии были шутливыми или сатирическими, поэтому они не понимают, почему их привлекают к ответственности.