Кибербуллинг насчет Брижит Макрон — во Франции суд признал виновными 10 человек

Парижский суд признал 10 человек виновными в кибербулинге первой леди Франции Брижит Макрон. Злоумышленники распространяли в Интернете ложные утверждения о ее половом состоянии и сексуальной ориентации и обвиняли ее в том, что она якобы родилась мужчиной.
Главные тезисы
- Парижский суд признал 10 человек виновными в кибербуллинге по отношению к первой леди Франции Брижит Макрон.
- Основные обвиняемые были приговорены к тюремному заключению и условным срокам за распространение ложных утверждений о половом состоянии и сексуальной ориентации Брижит Макрон.
- Подсудимые должны пройти тренинг по кибербуллингу, а некоторым будет запрещен доступ к социальным сетям.
Парижский суд наказал 10 человек из-за кибербуллинга относительно Брижит Макрон
Один из обвиняемых был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, а восемь получили условные сроки от четырех до восьми месяцев. Все 10 человек были обязаны пройти тренинг по повышению осведомленности о кибербуллинге.
Отмечается, что суд указал на "особо унизительные, оскорбительные и злобные" комментарии, которые касались ложных утверждений о якобы трансгендерной идентичности и якобы педофилии Брижит Макрон.
Восемь мужчин и две женщины от 41 до 65 лет были обвинены в том, что они написали много комментариев, в которых ошибочно утверждали, что жена Эммануэля Макрона родилась мужем, а также сравнивали их 24-летнюю разницу в возрасте с педофилией.
В то же время сама Брижит подчеркнула, что начала судебный процесс, чтобы "показать пример" в борьбе с притязаниями.
Важно, чтобы были проведены немедленные тренинги по повышению осведомленности о кибербуллинге, а для некоторых подсудимых запрет на использование их аккаунтов в социальных сетях, сказал ее адвокат Жан Энночи.
Единственным подсудимым, которому не было назначено тюремное заключение, был учитель, который во время судебного процесса извинился. Он должен пройти тренинг по кибербуллингу.
Также в ходе судебного процесса несколько подсудимых заявили, что их комментарии были шутливыми или сатирическими, поэтому они не понимают, почему их привлекают к ответственности.
