Киянам радять знову носити маски через зростання захворюваності на COVID-19

Влада Києва рекомендує містянам повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження COVID-19.
Киянам рекомендують знову носити маски
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник сказав, що такі поради озвучив генеральний директор ВООЗ після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами.
Він додав, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.
Що каже ВООЗ про зростання захворювань на COVID-19
На початку січня Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреісус заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує поновити деякі карантинні заходи.
Він порадив людям "використовувати маски, вентиляцію та дистанцію", а також переконатися, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу.
Урядам він порадив надати доступ до надійних тестів, методів лікування та вакцин, особливо тим, хто найбільше піддається ризику важкої інфекції.
У МОЗ підкреслюють, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах
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