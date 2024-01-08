Киянам радять знову носити маски через зростання захворюваності на COVID-19

Влада Києва рекомендує містянам повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження COVID-19.

Киянам рекомендують знову носити маски

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник сказав, що такі поради озвучив генеральний директор ВООЗ після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами.

У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти. Поширити

Він додав, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19, – зауважив Поворозник. Поширити

Що каже ВООЗ про зростання захворювань на COVID-19

На початку січня Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреісус заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує поновити деякі карантинні заходи.

Він порадив людям "використовувати маски, вентиляцію та дистанцію", а також переконатися, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу.

Урядам він порадив надати доступ до надійних тестів, методів лікування та вакцин, особливо тим, хто найбільше піддається ризику важкої інфекції.

У МОЗ підкреслюють, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах