Киевлянам советуют снова носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Киева рекомендуют горожанам вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения COVID-19.
Киевлянам рекомендуют снова носить маски
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сказал, что такие советы озвучил генеральный директор ВОЗ после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами.
Он добавил, что киевлянам целесообразно вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.
Что говорит ВОЗ о росте заболеваний COVID-19
В начале января Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус заявил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует восстановить некоторые карантинные меры.
Он посоветовал людям "использовать маски, вентиляцию и дистанцию", а также убедиться, что вы и ваши близкие привились против COVID-19 и гриппа.
Правительствам он посоветовал предоставить доступ к надежным тестам, методам лечения и вакцинам, особенно тем, кто больше подвержен риску тяжелой инфекции.
В Минздраве подчеркивают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях
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