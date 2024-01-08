Киевлянам советуют снова носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Киева рекомендуют горожанам вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения COVID-19.

Киевлянам рекомендуют снова носить маски

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сказал, что такие советы озвучил генеральный директор ВОЗ после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами.

В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов, которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты. Поделиться

Он добавил, что киевлянам целесообразно вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

Речь идет в первую очередь о вашем здоровье, которое нужно беречь. В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах недуга следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, который определит врач, своевременно проходить тестирование на COVID-19, - отметил Поворозник. Поделиться

Что говорит ВОЗ о росте заболеваний COVID-19

В начале января Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус заявил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует восстановить некоторые карантинные меры.

Он посоветовал людям "использовать маски, вентиляцию и дистанцию", а также убедиться, что вы и ваши близкие привились против COVID-19 и гриппа.

Правительствам он посоветовал предоставить доступ к надежным тестам, методам лечения и вакцинам, особенно тем, кто больше подвержен риску тяжелой инфекции.

В Минздраве подчеркивают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях