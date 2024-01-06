ВОЗ призвала снова носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

ВОЗ призвала снова носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19

Маска
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Источник:  Пресс-центр ВОЗ

На фоне роста заболеваемости COVID-19 и некоторых других болезней, связанных с дыхательными путями, ВОЗ советует восстановить некоторые карантинные меры.

В ВОЗ советуют восстановить некоторые карантинные меры

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус заявил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует восстановить некоторые карантинные меры.

Заболевания дыхательных путей, вызванные COVID19, гриппом и другими патогенами, растут во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что эта тенденция продолжится после завершения праздников.

Он посоветовал людям "использовать маски, вентиляцию и дистанцию", а также убедиться, что вы и ваши близкие привились против COVID-19 и гриппа.

Правительствам он посоветовал предоставить доступ к надежным тестам, методам лечения и вакцинам, особенно тем, кто больше подвержен риску тяжелой инфекции.

ВОЗ также просит продолжить наблюдение и отчетность, чтобы отслеживать эволюцию коронавируса, а также информировать население.

COVID-19 в Украине: что известно

В Украине Covid-19 впервые был диагностирован 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный случай.

По состоянию на 6 января 2024 года в Украине переболело 5 557 995, из них умерло – 112 418.

По данным Минздрава, с октября в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек, 56% - дети.

В течение недели (с 24 по 31 декабря) в больницы из-за ОРВИ попали 4 595 человек, из них 2 417 — дети до 17 лет. Всего в стране зарегистрировали 130 359 случаев заболевания, из них 69 839 среди детей в возрасте до 17 лет.

В Минздраве напоминают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях

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