ВООЗ закликала знову носити маски через зростання захворюваності на COVID-19

На тлі зростання захворюваності на COVID-19 та деякі інші хвороби, повʼязані з дихальними шляхами, ВООЗ радить поновити деякі карантинні заходи.

У ВООЗ радять відновити деякі карантинні заходи

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреісус заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує поновити деякі карантинні заходи.

Захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID19, грип та інші патогени, зростають у багатьох країнах протягом декількох тижнів, і очікується, що ця тенденція продовжиться після завершення свят. Поширити

Він порадив людям "використовувати маски, вентиляцію та дистанцію", а також переконатися, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу.

Урядам він порадив надати доступ до надійних тестів, методів лікування та вакцин, особливо тим, хто найбільше піддається ризику важкої інфекції.

ВООЗ також просить продовжити вести спостереження та звітність, щоб відстежувати еволюцію коронавірусу, а також інформувати населення.

Respiratory illnesses from #COVID19, flu and other pathogens have been on the increase in many countries for weeks and this is expected to continue following the recent holidays.



As individuals: make sure to test and seek care when needed because COVID-19 treatments can prevent… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 5, 2024

COVID-19 в Україні: що відомо

В Україні Covid-19 вперше діагностували 3 березня 2020 року в Чернівцях. 13 березня було зафіксовано перший летальний випадок.

Станом на 6 січня 2024 в Україні перехворіло 5 557 995, з них померло — 112 418.

За даними МОЗ, з жовтня в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей, 56% — діти.

Протягом тижня (з 24 по 31 грудня) до лікарень через ГРВІ потрапили 4 595 людей, із них 2 417 — діти до 17 років. Загалом в країні зареєстрували 130 359 випадків захворювання, із них 69 839 — серед дітей віком до 17 років.

У МОЗ нагадують, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах