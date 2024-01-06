ВООЗ закликала знову носити маски через зростання захворюваності на COVID-19

На тлі зростання захворюваності на COVID-19 та деякі інші хвороби, повʼязані з дихальними шляхами, ВООЗ радить поновити деякі карантинні заходи.
У ВООЗ радять відновити деякі карантинні заходи
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреісус заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує поновити деякі карантинні заходи.
Він порадив людям "використовувати маски, вентиляцію та дистанцію", а також переконатися, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу.
Урядам він порадив надати доступ до надійних тестів, методів лікування та вакцин, особливо тим, хто найбільше піддається ризику важкої інфекції.
ВООЗ також просить продовжити вести спостереження та звітність, щоб відстежувати еволюцію коронавірусу, а також інформувати населення.
COVID-19 в Україні: що відомо
В Україні Covid-19 вперше діагностували 3 березня 2020 року в Чернівцях. 13 березня було зафіксовано перший летальний випадок.
Станом на 6 січня 2024 в Україні перехворіло 5 557 995, з них померло — 112 418.
За даними МОЗ, з жовтня в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей, 56% — діти.
Протягом тижня (з 24 по 31 грудня) до лікарень через ГРВІ потрапили 4 595 людей, із них 2 417 — діти до 17 років. Загалом в країні зареєстрували 130 359 випадків захворювання, із них 69 839 — серед дітей віком до 17 років.
У МОЗ нагадують, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах
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