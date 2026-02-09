Влада Венесуели звільнила кілька десятків політичних в'язнів режиму Мадуро

За інформацією правозахисної організації Foro Penal, влада Венесуели у неділю звільнила з-під варти близько 35 опозиціонерів.
Головні тези:
- Влада Венесуели взяла крок до звільнення десятків політичних в’язнів, однак проблема політичних переслідувань в країні залишається актуальною.
- Одним із звільнених був близький співробітник Марії Коріни Мачадо, лідерки опозиції, що ставила учасників політичних протестів в опозицію до режиму Мадуро.
Звільнення політв’язнів почалося у Венесуелі
Загалом з 8 січня на волю у Венесуелі вийшли 383 політичні в’язні.
Серед звільнених у неділю — близькі соратники лауреатки Нобелівської премії миру, лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо, яких обвинувачували, зокрема, в тероризмі.
Мачадо привітала ці кроки й закликала звільнити всіх політичних в’язнів країни.
Президентка Венесуели Делсі Родрігес ініціювала «закон про амністію» для сотень в’язнів. Він передбачає негайне помилування осіб, засуджених за участь у політичних протестах чи критику публічних діячів.
