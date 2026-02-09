Влада Венесуели звільнила кілька десятків політичних в'язнів режиму Мадуро

За інформацією правозахисної організації Foro Penal, влада Венесуели у неділю звільнила з-під варти близько 35 опозиціонерів.

Звільнення політв’язнів почалося у Венесуелі

Загалом з 8 січня на волю у Венесуелі вийшли 383 політичні в’язні.

Серед звільнених у неділю — близькі соратники лауреатки Нобелівської премії миру, лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо, яких обвинувачували, зокрема, в тероризмі.

Мачадо привітала ці кроки й закликала звільнити всіх політичних в’язнів країни.

При цьому влада Венесуели заперечує, що утримує політв’язнів, стверджуючи, ніби затримані вчинили кримінальні злочини. У керівництві країни кажуть, що вже було звільнено майже 900 таких осіб, але їхніх імен не називають. Поширити

Президентка Венесуели Делсі Родрігес ініціювала «закон про амністію» для сотень в’язнів. Він передбачає негайне помилування осіб, засуджених за участь у політичних протестах чи критику публічних діячів.