Власти Венесуэлы освободили несколько десятков политических заключенных режима Мадуро

По информации правозащитной организации Foro Penal, власти Венесуэлы в воскресенье освободили из-под стражи около 35 оппозиционеров.

Освобождение политзаключенных началось в Венесуэле

Всего с 8 января на свободу в Венесуэле вышли 383 политических заключенных.

Среди уволенных в воскресенье — близкие соратники лауреатки Нобелевской премии мира, лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, обвиняемые, в частности, в терроризме.

Мачадо приветствовала эти шаги и призвала освободить всех политических заключенных в стране.

При этом власти Венесуэлы отрицают, что содержат политзаключенных, утверждая, что задержанные совершили уголовные преступления. В руководстве страны говорят, что уже были уволены около 900 таких лиц, но их имен не называют.

Президент Венесуэлы Делси Родригес инициировала «закон об амнистии» для сотен заключенных. Он подразумевает немедленное помилование лиц, осужденных за участие в политических протестах или критику публичных деятелей.