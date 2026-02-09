Власти Венесуэлы освободили несколько десятков политических заключенных режима Мадуро
Мир
Власти Венесуэлы освободили несколько десятков политических заключенных режима Мадуро

Венесуэла
Источник:  Reuters

По информации правозащитной организации Foro Penal, власти Венесуэлы в воскресенье освободили из-под стражи около 35 оппозиционеров.

  • Власти Венесуэлы освободили около 35 оппозиционеров, в том числе близких соратников лидера оппозиции Марии Корины Мачадо.
  • С начала января на свободу вышли 383 политических заключенных, однако режим Мадуро отрицает содержание политзаключенных, утверждая, что они совершили уголовные преступления.

Освобождение политзаключенных началось в Венесуэле

Всего с 8 января на свободу в Венесуэле вышли 383 политических заключенных.

Среди уволенных в воскресенье — близкие соратники лауреатки Нобелевской премии мира, лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, обвиняемые, в частности, в терроризме.

Мачадо приветствовала эти шаги и призвала освободить всех политических заключенных в стране.

При этом власти Венесуэлы отрицают, что содержат политзаключенных, утверждая, что задержанные совершили уголовные преступления. В руководстве страны говорят, что уже были уволены около 900 таких лиц, но их имен не называют.

Президент Венесуэлы Делси Родригес инициировала «закон об амнистии» для сотен заключенных. Он подразумевает немедленное помилование лиц, осужденных за участие в политических протестах или критику публичных деятелей.

