Власти Венесуэлы освободили несколько десятков политических заключенных режима Мадуро

По информации правозащитной организации Foro Penal, власти Венесуэлы в воскресенье освободили из-под стражи около 35 оппозиционеров.
Освобождение политзаключенных началось в Венесуэле
Всего с 8 января на свободу в Венесуэле вышли 383 политических заключенных.
Среди уволенных в воскресенье — близкие соратники лауреатки Нобелевской премии мира, лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, обвиняемые, в частности, в терроризме.
Мачадо приветствовала эти шаги и призвала освободить всех политических заключенных в стране.
Президент Венесуэлы Делси Родригес инициировала «закон об амнистии» для сотен заключенных. Он подразумевает немедленное помилование лиц, осужденных за участие в политических протестах или критику публичных деятелей.
