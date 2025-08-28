Кілька енергооб'єктів України зазнали пошкоджень внаслідок ракетно-дронового удару РФ

Через масовану атаку у ніч на 28 серпня російськими ударами пошкоджені об'єкти енергетики у кількох областях, триває заживлення споживачів.
Головні тези:
- Масована атака російськими ракетами та дронами призвела до пошкодження енергооб'єктів в Україні.
- Проведені аварійно-відновлювальні роботи дозволили вже частково відновити електропостачання для споживачів.
- Станом на певний момент енергоспоживання в Україні знизилось через активну роботу сонячних електростанцій.
Росія пошкодила обстрілами кілька енергооб’єктів в Україні
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
Внаслідок нічної ворожої ракетно-дронової атаки — пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях. Як наслідок — є локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.
Укренерго зауважує, що споживання електрики знижується другий день поспіль. Так, станом на 9:30 четверга воно було на 1,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня.
Враховуючи погодні умови, оператор енергосистеми радить перенести активне споживання електрики на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 17:00.
Нагадаємо, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області. Внаслідок обстрілу знеструмлені 17 населених пунктів. Є пошкодження житлових будинків.
Повідомляється, що на всіх локаціях працюють підрозділи рятувальників, зокрема, 95 чоловік та 23 одиниці техніки, а також пожежний потяг "Укрзалізниці".
Раніше стало відомо, що у Вінницькій області 29 населених пунктів залишились без електропостачання внаслідок удару окупантів РФ.
