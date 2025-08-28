Кілька енергооб'єктів України зазнали пошкоджень внаслідок ракетно-дронового удару РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кілька енергооб'єктів України зазнали пошкоджень внаслідок ракетно-дронового удару РФ

енергосистема
Джерело:  Укренерго

Через масовану атаку у ніч на 28 серпня російськими ударами пошкоджені об'єкти енергетики у кількох областях, триває заживлення споживачів.

Головні тези:

  • Масована атака російськими ракетами та дронами призвела до пошкодження енергооб'єктів в Україні.
  • Проведені аварійно-відновлювальні роботи дозволили вже частково відновити електропостачання для споживачів.
  • Станом на певний момент енергоспоживання в Україні знизилось через активну роботу сонячних електростанцій.

Росія пошкодила обстрілами кілька енергооб’єктів в Україні

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

Внаслідок нічної ворожої ракетно-дронової атаки — пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях. Як наслідок — є локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Укренерго зауважує, що споживання електрики знижується другий день поспіль. Так, станом на 9:30 четверга воно було на 1,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня.

Причиною цього є ясна погода на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Враховуючи погодні умови, оператор енергосистеми радить перенести активне споживання електрики на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області. Внаслідок обстрілу знеструмлені 17 населених пунктів. Є пошкодження житлових будинків.

Повідомляється, що на всіх локаціях працюють підрозділи рятувальників, зокрема, 95 чоловік та 23 одиниці техніки, а також пожежний потяг "Укрзалізниці".

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області 29 населених пунктів залишились без електропостачання внаслідок удару окупантів РФ.

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
