Несколько энергообъектов Украины получили повреждения в результате ракетно-дронового удара РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Несколько энергообъектов Украины получили повреждения в результате ракетно-дронового удара РФ

Украина
Источник:  Укрэнерго

Из-за массированной атаки в ночь на 28 августа российскими ударами повреждены объекты энергетики в нескольких областях, продолжается заживление потребителей.

Главные тезисы

  • Массированная атака российскими ракетами и дронами привела к повреждению энергообъектов в нескольких областях Украины.
  • Некоторые потребители остались без электричества из-за повреждений, однако проведенные аварийно-восстановительные работы уже позволили восстановить часть электроснабжения.
  • Учитывая снижение энергопотребления из-за работы солнечных электростанций, оператор энергосистемы рекомендует переносить активное потребление на дневные часы.

Россия повредила обстрелами несколько энергообъектов в Украине

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Фейсбуке.

В результате ночной вражеской ракетно-дроновой атаки повреждены энергообъекты в нескольких областях. Как следствие — есть локальные отключения потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, часть потребителей к утру уже удалось заживить. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Укрэнерго отмечает, что потребление электричества снижается второй день подряд. Так, по состоянию на 9:30 четверга оно было на 1,1% ниже, чем в это время предыдущего дня.

Причиной этого является ясная погода на всей территории Украины, что приводит к высокой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему уменьшению энергопотребления из общей сети.

Учитывая погодные условия, оператор энергосистемы советует перенести активное потребление электричества на период наиболее производительной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 17:00.

Напомним, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. В результате обстрела обесточены 17 населенных пунктов. Есть повреждения жилых домов.

Сообщается, что на всех локациях работают подразделения спасателей, в том числе 95 человек и 23 единицы техники, а также пожарный поезд "Укрзалізниці".

Ранее стало известно, что в Винницкой области 29 населенных пунктов остались без электроснабжения в результате удара оккупантов РФ.

