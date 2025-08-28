Несколько энергообъектов Украины получили повреждения в результате ракетно-дронового удара РФ

Из-за массированной атаки в ночь на 28 августа российскими ударами повреждены объекты энергетики в нескольких областях, продолжается заживление потребителей.

Россия повредила обстрелами несколько энергообъектов в Украине

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Фейсбуке.

В результате ночной вражеской ракетно-дроновой атаки повреждены энергообъекты в нескольких областях. Как следствие — есть локальные отключения потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, часть потребителей к утру уже удалось заживить. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Укрэнерго отмечает, что потребление электричества снижается второй день подряд. Так, по состоянию на 9:30 четверга оно было на 1,1% ниже, чем в это время предыдущего дня.

Причиной этого является ясная погода на всей территории Украины, что приводит к высокой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему уменьшению энергопотребления из общей сети. Поделиться

Учитывая погодные условия, оператор энергосистемы советует перенести активное потребление электричества на период наиболее производительной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 17:00.

Напомним, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. В результате обстрела обесточены 17 населенных пунктов. Есть повреждения жилых домов.

Сообщается, что на всех локациях работают подразделения спасателей, в том числе 95 человек и 23 единицы техники, а также пожарный поезд "Укрзалізниці".