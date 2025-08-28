Несколько энергообъектов Украины получили повреждения в результате ракетно-дронового удара РФ

Из-за массированной атаки в ночь на 28 августа российскими ударами повреждены объекты энергетики в нескольких областях, продолжается заживление потребителей.
Главные тезисы
- Массированная атака российскими ракетами и дронами привела к повреждению энергообъектов в нескольких областях Украины.
- Некоторые потребители остались без электричества из-за повреждений, однако проведенные аварийно-восстановительные работы уже позволили восстановить часть электроснабжения.
- Учитывая снижение энергопотребления из-за работы солнечных электростанций, оператор энергосистемы рекомендует переносить активное потребление на дневные часы.
Россия повредила обстрелами несколько энергообъектов в Украине
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Фейсбуке.
В результате ночной вражеской ракетно-дроновой атаки повреждены энергообъекты в нескольких областях. Как следствие — есть локальные отключения потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, часть потребителей к утру уже удалось заживить. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.
Укрэнерго отмечает, что потребление электричества снижается второй день подряд. Так, по состоянию на 9:30 четверга оно было на 1,1% ниже, чем в это время предыдущего дня.
Учитывая погодные условия, оператор энергосистемы советует перенести активное потребление электричества на период наиболее производительной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 17:00.
Напомним, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. В результате обстрела обесточены 17 населенных пунктов. Есть повреждения жилых домов.
Сообщается, что на всех локациях работают подразделения спасателей, в том числе 95 человек и 23 единицы техники, а также пожарный поезд "Укрзалізниці".
Ранее стало известно, что в Винницкой области 29 населенных пунктов остались без электроснабжения в результате удара оккупантов РФ.
