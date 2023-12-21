Кім Чен Ин погрожує відповісти ядерним ударом на "провокації" — Reuters

Під час зустрічі із солдатами ракетного управління ЗС КНДР через нещодавні навчання з запуску міжконтинентальної балістичної ракети керівник КНДР сказав, що в разі ядерних провокацій противника без вагань нанесе удар із ядерної зброї.

Диктатор Ин погрожує світу ядеркою

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян без вагань нанесе ядерний удар, якщо противник спровокує.

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі із солдатами ракетного управління збройних сил із приводу нещодавніх навчань із запуску міжконтинентальної балістичної ракети диктатор КНДР сказав, що в разі ядерних провокацій противника без вагань нанесе удар із ядерної зброї.

Рішуча військова діяльність, що проводиться була чітким поясненням режиму наступальної протидії та еволюції ядерної стратегії та доктрини КНДР, щоб не заважати навіть ядерному атакувати, коли противник провокує її за допомогою ядерної зброї, – заявив Кім Чен Ин. Поширити

Він додав, що запуск міжконтинентальних балістичних ракет продемонстрував високу мобільність збройних сил та їхню здатність до швидкого нападу, і закликав докласти зусиль для подальшого підвищення їхньої боєздатності.

КНДР знову запустила балістичну ракету

18 грудня КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла понад 1000 км. Спостерігав за цим північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Reuters пише, що ракету запустили з району поблизу Пхеньяна в бік моря біля східного узбережжя Північної Кореї. Вона пролетіла близько тисячі км. Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Рада національної безпеки Південної Кореї заявила, що це була твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Там назвали запуск дестабілізуючим актом, який ігнорує міжнародні попередження та численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Міністерство оборони Японії повідомило, що політ тривав 73 хвилини. За словами Японії, ракета досягла максимальної висоти понад 6000 км і впала у море на захід від Хоккайдо за межами виключної економічної зони Японії.

У липні Північна Корея випустила балістичну ракету, політ якої тривав трохи менше ніж 74 хвилини.

Reuters зазначає, що такі запуски ракет підкреслюють зусилля КНДР розширити свій арсенал зброєю великої дальності, яка потенційно може досягти материкової частини Сполучених Штатів.