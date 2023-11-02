Північна Корея закриває свої посольства у низці країн заради продажу зброї Росії

Лідер КНДР Кім Чен Ин розпочав найбільше скорочення посольств Північної Кореї. Ймовірно, він робить ставку на більшу вигоду від торгівлі зброєю з Кремлем, ніж через посольства, підозрювані в контрабанді.

Закриття посольств Північної Кореї

Державні ЗМІ КНДР повідомили у жовтні, що Кім закрив посольства в Уганді та Анголі на тлі активізації дипломатії з РФ.

Японська газета Yomiuri з посиланням на анонімне джерело, обізнане з внутрішніми справами Північної Кореї, повідомляє, що Пхеньян планує закрити своє консульство в Гонконзі та більше десятка дипломатичних установ в Африці та інших країнах.

Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що серед них і посольство в Іспанії.

Міністерство об’єднання Південної Кореї вважає, що у Кіма закінчуються гроші, щоб підтримувати роботу всіх своїх дипломатичних установ.

Причиною є глобальні санкції, які виснажують скарбницю КНДР.

За даними міністерства, зараз Пхеньян має 47 посольств, три консульства та три представництва.

США, Британія та інші країни звинувачують посольства КНДР у розробці незаконних фінансових схем, закупівлі предметів розкоші для лідерів у Пхеньяні та повернення готівки, отриманої нечесними методами.

Поставки боєприпасів Росії

За даними Південної Кореї, з серпня Північна Корея відправила понад 1 мільйон артилерійських снарядів Росії.

155-мм снаряди, які використовуються силами НАТО, коштують приблизно 3000 доларів США за штуку .

Якби Північна Корея продавала снаряди за подібними цінами, вартість її поставок до Росії перевищила б 3 мільярди доларів, що становить понад 10% економіки Північної Кореї. Поширити

Bloomberg пише, що Росія, ймовірно, запропонує Кіму пакет допомоги, який може включати готівку, доступ до її банківських систем, передачу технологій і допомогу в закупівлі компонентів за кордоном, які можна використовувати для створення зброї.