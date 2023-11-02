Северная Корея закрывает свои посольства в ряде стран ради продажи оружия России

Лидер КНДР Ким Чен Ын начал наибольшее сокращение посольств Северной Кореи. Вероятно, он делает ставку на большую выгоду от торговли оружием с Кремлем, чем от посольств, подозреваемых в контрабанде.

Закрытие посольств Северной Кореи

Государственные СМИ КНДР сообщили в октябре, что Ким закрыл посольства в Уганде и Анголе на фоне активизации дипломатии из РФ.

Японская газета Yomiuri со ссылкой на анонимный источник, осведомленный о внутренних делах Северной Кореи, сообщает, что Пхеньян планирует закрыть свое консульство в Гонконге и более десятка дипломатических учреждений в Африке и других странах.

Информационное агентство Yonhap сообщило, что среди них и посольство в Испании.

Министерство объединения Южной Кореи считает, что у Кима заканчиваются деньги, чтобы поддерживать работу всех своих дипломатических учреждений.

Причиной являются глобальные санкции, истощающие казну КНДР.

По данным министерства, сейчас Пхеньян имеет 47 посольств, три консульства и три представительства.

США, Британия и другие страны обвиняют посольства КНДР в разработке незаконных финансовых схем, закупке предметов роскоши для лидеров в Пхеньяне и возврате наличных, полученных нечестными методами.

Поставки боеприпасов России

По данным Южной Кореи, с августа Северная Корея отправила более 1 миллиона артиллерийских снарядов России.

155-мм снаряды, используемые силами НАТО, стоят примерно 3000 долларов США за штуку.

Если бы Северная Корея продавала снаряды по подобным ценам, стоимость ее поставок в Россию превысила бы 3 миллиарда долларов, что составляет более 10% экономики Северной Кореи. Поделиться

Bloomberg пишет, что Россия, вероятно, предложит Киму пакет помощи, который может включать наличные деньги, доступ к ее банковским системам, передачу технологий и помощь в закупке компонентов за рубежом, которые можно использовать для создания оружия.