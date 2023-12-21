Ким Чен Ын угрожает ответить ядерным ударом на "провокации" — Reuters

Во время встречи с солдатами ракетного управления ВС КНДР по поводу недавних учений по запуску межконтинентальной баллистической ракеты руководитель КНДР сказал, что в случае ядерных провокаций противника без колебаний нанесет удар ядерным оружием.

Диктатор Ын угрожает миру ядеркой

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян без колебаний нанесет ядерный удар, если противник спровоцирует.

Об этом сообщает Reuters.

Во время встречи с солдатами ракетного управления вооруженных сил по поводу недавних учений по запуску межконтинентальной баллистической ракеты, диктатор КНДР сказал, что в случае ядерных провокаций противника без колебаний нанесет удар из ядерного оружия.

Решительная военная деятельность, проводимая была четким объяснением режима наступательного противодействия и эволюции ядерной стратегии и доктрины КНДР, чтобы не мешать даже ядерной атаке, когда противник провоцирует его с помощью ядерного оружия, – заявил Ким Чен Ын. Поделиться

Он добавил, что запуск межконтинентальных баллистических ракет продемонстрировал высокую мобильность вооруженных сил и их способность к быстрому нападению, и призвал приложить усилия для дальнейшего повышения их боеспособности.

КНДР снова запустила баллистическую ракету

18 декабря КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшую более 1000 км. Наблюдал за этим северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Reuters пишет, что ракета была запущена из района близ Пхеньяна в сторону моря у восточного побережья Северной Кореи. Она пролетела около тысячи километров. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Совет национальной безопасности Южной Кореи заявил, что это была твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Там назвали запуск дестабилизирующим актом, игнорирующим международные предупреждения и многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Министерство обороны Японии сообщило, что полет длился 73 минуты. По словам Японии, ракета достигла максимальной высоты более 6000 км и упала в море к западу от Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В июле Северная Корея выпустила баллистическую ракету, полет которой длился чуть менее 74 минут.

Reuters отмечает, что такие запуски ракет подчеркивают усилия КНДР расширить свой арсенал оружием большой дальности, которое потенциально может достичь материковой части Соединенных Штатов.