Северная Корея передала РФ более миллиона артиллерийских снарядов – Bloomberg

КНДР отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Поставки начались еще в августе этого года.

Что известно о передаче снарядов РФ

По словам члена правящей Партии народной власти, входящего в парламентский комитет по разведке, Ю Сан Бума, с августа текущего года Северная Корея осуществила около 10 поставок оружия в РФ. Этого хватит примерно на два месяца обстрела.

Отмечается, что Северная Корея имеет одни из самых больших запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением советских времен. В частности, сотрудничество между странами усилилось, поскольку как Москва, так и Пхеньян оказались в глобальной изоляции.

Продажа боеприпасов может принести сотни миллионов, а то и миллиарды долларов в казну Кима, которая испытывает нехватку денег, что даст его пострадавшей от санкций экономике жесткую валюту для участия в мировой торговле, - добавляет издание. Поделиться

Сотрудничество КНДР и РФ

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские боеприпасы и оружие в обмен на технологии.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

Недавно глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Северная Корея могла передать России 300-350 тысяч артиллерийских боеприпасов, и этого количества хватит Москве примерно на месяц ведения боевых действий в Украине "средней интенсивности".

Ранее США, Япония и Южная Корея уже подтвердили и осудили поставки оружия из КНДР в Россию.