Північна Корея передала РФ понад мільйон артилерійських снарядів — Bloomberg
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Північна Корея передала РФ понад мільйон артилерійських снарядів — Bloomberg

Кім Чен Ин і Володимир Путін
Джерело:  Bloomberg

КНДР відправила до Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Поставки розпочались ще в серпні поточного року.

Що відомо про передачу снарядів РФ

За словами члена правлячої Партії народної влади, який входить до парламентського комітету з питань розвідки, Ю Сан Буму, з серпня поточного року Північна Корея здійснила близько 10 поставок зброї до РФ. Цього вистачить приблизно на два місяці обстрілів.

Зазначається, що Північна Корея має одні з найбільших запасів артилерійських снарядів та ракет, які є сумісними з озброєнням радянських часів. Зокрема співпраця між країнами посилилась, оскільки як Москва, так й Пхеньян опинились в глобальній ізоляції.

Продаж боєприпасів може принести сотні мільйонів, а то й мільярди доларів у скарбницю Кіма, яка відчуває нестачу грошей, що дасть його постраждалій від санкцій економіці тверду валюту для участі у світовій торгівлі, - додає видання.

Співпраця КНДР і РФ

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські боєприпаси та зброю в обмін на технології.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

Нещодавно голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Північна Корея могла передати Росії 300-350 тисяч артилерійських боєприпасів і цієї кількості вистачить Москві приблизно на місяць ведення бойових дій в Україні "середньої інтенсивності".

Раніше США, Японія та Південна Корея вже підтвердили та засудили постачання зброї з КНДР до Росії.

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