Кінець епохи Skype. Що вирішили у Microsoft

Епоха Skype врешті-решт добігла кінця, тому найближчими місяцями корпорація Microsoft може офіційного оголосити про закриття цієї платформи. Однак альтернатива все ж буде запропонована.
Головні тези:
- Skype стрімко втрачає свою популярність через конкуренцію та стратегічні помилки.
- За даними програмістів XDA Developers, закриття Skype може відбутися в травні, а послуги Teams стануть альтернативою.
Skype незабаром може зникнути
Експерти XDA Developers звернули увагу на те, що в коді тестової версії програми для Windows вже зашите повідомлення про закриття Skype у травні:
Як відомо, це програмне забезпечення вперше було запущене ще 22 роки тому.
Саме йому вдалося стати ключовою платформою для голосових і відеодзвінків.
За словами фахівців, стратегія компанії щодо розвитку та популяризації платформи була непослідовною, а тому й провальною.
8 років тому Microsoft представила Teams — платформу для співпраці, побудовану на основі технологій Skype. Після цього саме вона стала пріоритетом компанії.
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