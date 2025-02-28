Кінець епохи Skype. Що вирішили у Microsoft

Епоха Skype врешті-решт добігла кінця, тому найближчими місяцями корпорація Microsoft може офіційного оголосити про закриття цієї платформи. Однак альтернатива все ж буде запропонована.

Skype незабаром може зникнути

Експерти XDA Developers звернули увагу на те, що в коді тестової версії програми для Windows вже зашите повідомлення про закриття Skype у травні:

"Починаючи з травня, Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвінки та чати у Teams". Поширити

Як відомо, це програмне забезпечення вперше було запущене ще 22 роки тому.

Саме йому вдалося стати ключовою платформою для голосових і відеодзвінків.

Microsoft придбала його у 2011 році за 8,5 мільярда дол, сподіваючись зробити сервіс ключовим елементом своєї комунікаційної екосистеми. Однак, попри спроби інтегрувати Skype у Windows 10, його популярність зменшувалася через конкуренцію з боку Apple FaceTime, численних сервісів Google для зв’язку та Slack. Поширити

За словами фахівців, стратегія компанії щодо розвитку та популяризації платформи була непослідовною, а тому й провальною.