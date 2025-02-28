Конец эпохи Skype. Что решили в Microsoft

Эпоха Skype в конце концов подошла к концу, поэтому в ближайшие месяцы корпорация Microsoft может официально объявить о закрытии этой платформы. Однако альтернатива все же будет предложена.
Главные тезисы
- Skype стремительно теряет свою популярность из-за конкуренции и стратегических ошибок.
- По данным программистов XDA Developers, закрытие Skype может произойти в мае, а услуги Teams станут альтернативой.
Skype вскоре может исчезнуть
Эксперты XDA Developers обратили внимание на то, что в коде тестовой версии программы для Windows уже зашито сообщение о закрытии Skype в мае:
Как известно, данное программное обеспечение впервые было запущено еще 22 года назад.
Именно ему удалось стать ключевой платформой для голосовых и видеозвонков.
По словам специалистов, стратегия компании по развитию и популяризации платформы была непоследовательной, а потому и провальной.
8 лет назад Microsoft представила Teams — платформу для сотрудничества, построенную на основе технологий Skype. После этого она стала приоритетом компании.
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