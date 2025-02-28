Конец эпохи Skype. Что решили в Microsoft
Категория
Технологии
Дата публикации

Конец эпохи Skype. Что решили в Microsoft

Skype вскоре может исчезнуть
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Источник:  online.ua

Эпоха Skype в конце концов подошла к концу, поэтому в ближайшие месяцы корпорация Microsoft может официально объявить о закрытии этой платформы. Однако альтернатива все же будет предложена.

Главные тезисы

  • Skype стремительно теряет свою популярность из-за конкуренции и стратегических ошибок.
  • По данным программистов XDA Developers, закрытие Skype может произойти в мае, а услуги Teams станут альтернативой.

Skype вскоре может исчезнуть

Эксперты XDA Developers обратили внимание на то, что в коде тестовой версии программы для Windows уже зашито сообщение о закрытии Skype в мае:

Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и чаты в Teams.

Как известно, данное программное обеспечение впервые было запущено еще 22 года назад.

Именно ему удалось стать ключевой платформой для голосовых и видеозвонков.

Microsoft приобрела его в 2011 году за 8,5 миллиарда дол в надежде сделать сервис ключевым элементом своей коммуникационной экосистемы. Однако, несмотря на попытки интегрировать Skype в Windows 10, его популярность сокращалась из-за конкуренции со стороны Apple FaceTime, многочисленных сервисов Google для связи и Slack.

По словам специалистов, стратегия компании по развитию и популяризации платформы была непоследовательной, а потому и провальной.

8 лет назад Microsoft представила Teams — платформу для сотрудничества, построенную на основе технологий Skype. После этого она стала приоритетом компании.

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