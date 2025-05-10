Кінець перемир'ю. В індійському Кашмірі знову пролунали вибухи

Вже через кілька годин після того, як Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню, в індійському місті Срінагар, що у штаті Джамму і Кашмір, знову було чутно вибухи.

Пакистан порушив перемир’я з Індією

Про поновлення вибухів розповів очільник регіону Омар Абдулла у своєму пості на платформі Х.

Що, чорт забирай, щойно сталося з припиненням вогню? Вибухи чути по всьому Срінагару.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025

У наступному дописі Абдулла опублікував відео, на якому, як він стверджує, видно роботу протиповітряної оборони Срінагара. Водночас видання зазначило, що наразі неможливо перевірити, коли було знято оприлюднене Абдуллою відео.

Тим часом індійський кореспондент Невілл Лазарус повідомив, що місцеві журналісти підтвердили йому, що вибухи поновилися.

І якщо це правда, то припинення вогню не буде. Індія завдасть удару помсти. Поширити

Кілька годин тому Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню за посередництва Вашингтона. Про це повідомив 10 травня у соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп. Він, зокрема, привітав обидві країни "з використанням здорового глузду і великого розуму".