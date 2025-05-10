Кінець перемир'ю. В індійському Кашмірі знову пролунали вибухи

Вже через кілька годин після того, як Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню, в індійському місті Срінагар, що у штаті Джамму і Кашмір, знову було чутно вибухи.
Головні тези:
- Після домовленостей між Пакистаном та Індією про припинення вогню в індійському Кашмірі пролунали нові вибухи.
- Очільник регіону підтвердив факт вибухів та опублікував відео протиповітряної оборони міста.
- Індійський кореспондент отримав підтвердження про поновлення вибухів, що може загострити конфлікт між країнами.
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Про поновлення вибухів розповів очільник регіону Омар Абдулла у своєму пості на платформі Х.
Що, чорт забирай, щойно сталося з припиненням вогню? Вибухи чути по всьому Срінагару.
This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025
У наступному дописі Абдулла опублікував відео, на якому, як він стверджує, видно роботу протиповітряної оборони Срінагара. Водночас видання зазначило, що наразі неможливо перевірити, коли було знято оприлюднене Абдуллою відео.
Тим часом індійський кореспондент Невілл Лазарус повідомив, що місцеві журналісти підтвердили йому, що вибухи поновилися.
Кілька годин тому Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню за посередництва Вашингтона. Про це повідомив 10 травня у соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп. Він, зокрема, привітав обидві країни "з використанням здорового глузду і великого розуму".
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