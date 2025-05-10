Конец перемирию. В индийском Кашмире снова раздались взрывы
Категория
Мир
Дата публикации

Конец перемирию. В индийском Кашмире снова раздались взрывы

Индия
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Источник:  Sky News

Уже через несколько часов после того, как Пакистан и Индия договорились о прекращении огня, в индийском городе Сринагар, штат Джамму и Кашмир, снова были слышны взрывы.

Главные тезисы

  • После соглашения о прекращении огня между Индией и Пакистаном в Кашмире возобновились военные столкновения.
  • Слышны взрывы в городе Сринагар, штате Джамму и Кашмир, несмотря на соглашение о перемирии.
  • Видео работы противовоздушной обороны Сринагара вызвало беспокойство в регионе.

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О возобновлении взрывов рассказал глава региона Омар Абдулла в своем посту на платформе Х.

Что, черт возьми, как только случилось с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару.

В следующем сообщении Абдулла опубликовал видео, на котором, как он утверждает, видна работа противовоздушной обороны Сринагара. В то же время, издание отметило, что пока невозможно проверить, когда было снято обнародованное Абдуллой видео.

Между тем, индийский корреспондент Невилл Лазарус сообщил, что местные журналисты подтвердили ему, что взрывы возобновились.

И если это правда, прекращения огня не будет. Индия нанесет удар мести.

Несколько часов назад Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня при посредничестве Вашингтона. Об этом сообщил 10 мая в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Он, в частности, поздравил обе страны "с использованием здравого смысла и разума".

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