Конец перемирию. В индийском Кашмире снова раздались взрывы

Уже через несколько часов после того, как Пакистан и Индия договорились о прекращении огня, в индийском городе Сринагар, штат Джамму и Кашмир, снова были слышны взрывы.
Главные тезисы
- После соглашения о прекращении огня между Индией и Пакистаном в Кашмире возобновились военные столкновения.
- Слышны взрывы в городе Сринагар, штате Джамму и Кашмир, несмотря на соглашение о перемирии.
- Видео работы противовоздушной обороны Сринагара вызвало беспокойство в регионе.
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О возобновлении взрывов рассказал глава региона Омар Абдулла в своем посту на платформе Х.
Что, черт возьми, как только случилось с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару.
This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025
В следующем сообщении Абдулла опубликовал видео, на котором, как он утверждает, видна работа противовоздушной обороны Сринагара. В то же время, издание отметило, что пока невозможно проверить, когда было снято обнародованное Абдуллой видео.
Между тем, индийский корреспондент Невилл Лазарус сообщил, что местные журналисты подтвердили ему, что взрывы возобновились.
Несколько часов назад Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня при посредничестве Вашингтона. Об этом сообщил 10 мая в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Он, в частности, поздравил обе страны "с использованием здравого смысла и разума".
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