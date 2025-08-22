Кінець прокрастинації. Як застосунок Focus Friend підкорив світ
Категорія
Технології
Дата публікації

Кінець прокрастинації. Як застосунок Focus Friend підкорив світ

Focus Friend - що відомо про корисний застосунок
Джерело:  TechCrunch

Прокрастинація — одна з головних “хвороб” сучасного світу, яка заважає людям бути продуктивними та успішними. Новий застосунок Focus Friend кинув виклик цій актуальній проблемі й за лічені тижні перетворився на справжній маст-хев. 

Головні тези:

  • Focus Friend допомагає сфокусуватися на виконанні важливих завдань.
  • Він є абсолютно безкоштовним, а також отримав багато схвальних відгуків.

Focus Friend — що відомо про корисний застосунок

За словами розробників, у них була одна головна мета — допомогти людям впоратися з "думскролінгом".

Саме тому вони створили віртуального тамагочі, який просто в'яже шкарпетки, поки користувачі займаються важливими справами.

Загальний замисел виглядає наступним чином: людина ставить таймер від п'яти до 120 хвилин і фокусується на своїх завданнях.

Протягом вказано часу інші застосунки на телефоні блокуються, а якщо відключити відлік — "Боб-дружок" засмутиться.

Після успішного завершення сесії можна отримати призи — їх можна витратити на меблі та інші речі, щоб зробити житло "друга" затишнішим.

Розробники Focus Friend запевняють, що він "ідеальний для тих, хто відчуває труднощі з концентрацією уваги".

Перші користувачі не приховують свого захвату (рейтинг наразі 4.7 з 5), адже Боб їм реально стає у пригоді.

Завантажити Focus Friend можна безкоштовно в App Store і Google Play.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Технології відкривають вікно можливостей на фронті, але є "але"
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Агент ГРУ намагався викрасти українські дронові технології на Одещині — його затримали
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні розвиватимуть космічні технології — Міноборони створило нове управління
Міноборони

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?