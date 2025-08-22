Кінець прокрастинації. Як застосунок Focus Friend підкорив світ

Прокрастинація — одна з головних “хвороб” сучасного світу, яка заважає людям бути продуктивними та успішними. Новий застосунок Focus Friend кинув виклик цій актуальній проблемі й за лічені тижні перетворився на справжній маст-хев.

Focus Friend — що відомо про корисний застосунок

За словами розробників, у них була одна головна мета — допомогти людям впоратися з "думскролінгом".

Саме тому вони створили віртуального тамагочі, який просто в'яже шкарпетки, поки користувачі займаються важливими справами.

Загальний замисел виглядає наступним чином: людина ставить таймер від п'яти до 120 хвилин і фокусується на своїх завданнях.

Протягом вказано часу інші застосунки на телефоні блокуються, а якщо відключити відлік — "Боб-дружок" засмутиться.

Після успішного завершення сесії можна отримати призи — їх можна витратити на меблі та інші речі, щоб зробити житло "друга" затишнішим.

Розробники Focus Friend запевняють, що він "ідеальний для тих, хто відчуває труднощі з концентрацією уваги".

Перші користувачі не приховують свого захвату (рейтинг наразі 4.7 з 5), адже Боб їм реально стає у пригоді.