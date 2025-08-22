Конец прокрастинации. Как приложение Focus Friend покорило мир

Прокрастинация – одна из главных “болезней” современного мира, которая мешает людям быть продуктивными и успешными. Новое приложение Focus Friend бросило вызов этой актуальной проблеме и за считанные недели превратилось в настоящий маст-хев.

Focus Friend — что известно о полезном приложении

По словам разработчиков, у них была одна главная цель — помочь людям справиться с "думскроллингом".

Именно поэтому они создали виртуального тамагочи, который просто вяжет носки, пока пользователи занимаются важными делами.

Замысел выглядит следующим образом: человек ставит таймер от пяти до 120 минут и фокусируется на своих задачах.

В течение указанного времени другие приложения на телефоне блокируются, а если отключить отсчет — "Боб-дружок" расстроится.

После успешного завершения сессии можно получить призы — их можно потратить на мебель и другие вещи, чтобы сделать жилье "друга" более уютным.

Разработчики Focus Friend уверяют, что он "идеален для тех, кто испытывает трудности с концентрацией внимания".

Первые пользователи не скрывают своего восторга (рейтинг 4.7 из 5), ведь Боб им реально помог.