Кінопремія Оскар переживає нову "революцію" — що відомо

Як вдалося дізнатися виданню Variety, вже наступного року церемонія вручення "Оскару" буде відбуватися за новими правилами. Журналісти вважають, що зміни можуть шокувати багатьох шанувальників премії.

Як зміниться “Оскар” у 2026 році

Насамперед бути йтися про використання штучного інтелекту в фільмах.

Американська кіноакадемія уже попередила про те, що цифрові інструменти не допоможуть, але й не завадять картині потрапити в одну з номінацій премії.

Попри це, члени журі мають намір уважно оцінювати ступінь творчої участі людей під час створення стрічок.

Відтепер на "Оскарі" також запровадять нову номінацію. Нагороди наступного року отримуватимуть спеціалісти з кастингу. Перший шортлист з 10 фільмів складуть вже цьогоріч. Номінантів обиратимуть за рівнем співпраці з творцями картин та їхнього внеску в той чи інший фільм. Поширити

Окрім того, вказано, що у 2026 році кожному члену журі потрібно буде обов'язково переглянути кожен фільм, номінований на "Оскар".

На переконання членів Американської кіноакадемії, це дасть можливість справедливо оцінювати номінантів та обирати переможця.