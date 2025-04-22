Кінопремія Оскар переживає нову "революцію" — що відомо

Як вдалося дізнатися виданню Variety, вже наступного року церемонія вручення "Оскару" буде відбуватися за новими правилами. Журналісти вважають, що зміни можуть шокувати багатьох шанувальників премії.
Головні тези:
- Зміни полягатимуть у використанні штучного інтелекту в фільмах та новій номінації для спеціалістів з кастингу.
- Кожен член журі обов'язково повинен буде переглянути всі номіновані фільми.
Як зміниться “Оскар” у 2026 році
Насамперед бути йтися про використання штучного інтелекту в фільмах.
Американська кіноакадемія уже попередила про те, що цифрові інструменти не допоможуть, але й не завадять картині потрапити в одну з номінацій премії.
Попри це, члени журі мають намір уважно оцінювати ступінь творчої участі людей під час створення стрічок.
Окрім того, вказано, що у 2026 році кожному члену журі потрібно буде обов'язково переглянути кожен фільм, номінований на "Оскар".
На переконання членів Американської кіноакадемії, це дасть можливість справедливо оцінювати номінантів та обирати переможця.
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