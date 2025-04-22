Кінопремія Оскар переживає нову "революцію" — що відомо
Категорія
Культура
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Кінопремія Оскар переживає нову "революцію" — що відомо

Як зміниться “Оскар” у 2026 році
Джерело:  Variety

Як вдалося дізнатися виданню Variety, вже наступного року церемонія вручення "Оскару" буде відбуватися за новими правилами. Журналісти вважають, що зміни можуть шокувати багатьох шанувальників премії.

Головні тези:

  • Зміни полягатимуть у використанні штучного інтелекту в фільмах та новій номінації для спеціалістів з кастингу.
  • Кожен член журі обов'язково повинен буде переглянути всі номіновані фільми.

Як зміниться “Оскар” у 2026 році

Насамперед бути йтися про використання штучного інтелекту в фільмах.

Американська кіноакадемія уже попередила про те, що цифрові інструменти не допоможуть, але й не завадять картині потрапити в одну з номінацій премії.

Попри це, члени журі мають намір уважно оцінювати ступінь творчої участі людей під час створення стрічок.

Відтепер на "Оскарі" також запровадять нову номінацію. Нагороди наступного року отримуватимуть спеціалісти з кастингу. Перший шортлист з 10 фільмів складуть вже цьогоріч. Номінантів обиратимуть за рівнем співпраці з творцями картин та їхнього внеску в той чи інший фільм.

Окрім того, вказано, що у 2026 році кожному члену журі потрібно буде обов'язково переглянути кожен фільм, номінований на "Оскар".

На переконання членів Американської кіноакадемії, це дасть можливість справедливо оцінювати номінантів та обирати переможця.

На перший погляд, це і так зрозуміло, оскільки без перегляду фільму, складно оцінити його. Однак, як виявилося, раніше кіноакадеміки нехтували такою практикою і оцінювали картини без перегляду.

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