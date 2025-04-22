Кинопремия Оскар переживает новую "революцию" — что известно

Как удалось узнать изданию Variety, уже в следующем году церемония вручения "Оскару" будет проходить по новым правилам. Журналисты считают, что перемены могут шокировать многих поклонников премии.

Как изменится "Оскар" в 2026 году

Прежде всего речь должна идет об использовании искусственного интеллекта в фильмах.

Американская киноакадемия уже предупредила о том, что цифровые инструменты не помогут, но и не помешают картине попасть в одну из номинаций премии.

Тем не менее, члены жюри намерены внимательно оценивать степень творческого участия людей во время создании фильмов.

Теперь на "Оскаре" также введут новую номинацию. Награды в следующем году будут получать специалисты по кастингу. Первый шортлист из 10 фильмов составят уже в этом году. Номинантов будут выбирать по уровню сотрудничества с создателями картин и их вклада в тот или иной фильм. Поделиться

Кроме того, указано, что в 2026 году каждому члену жюри нужно будет обязательно посмотреть каждый фильм, номинированный на "Оскар".

По убеждению членов Американской киноакадемии, это позволит справедливо оценивать номинантов и выбирать победителя.