Кинопремия Оскар переживает новую "революцию" — что известно

Как удалось узнать изданию Variety, уже в следующем году церемония вручения "Оскару" будет проходить по новым правилам. Журналисты считают, что перемены могут шокировать многих поклонников премии.
Главные тезисы
- Изменения будут заключаться в использовании искусственного интеллекта в фильмах и новой номинации для специалистов по кастингу.
- Каждый член жюри обязательно должен будет просмотреть все номинированные фильмы.
Как изменится "Оскар" в 2026 году
Прежде всего речь должна идет об использовании искусственного интеллекта в фильмах.
Американская киноакадемия уже предупредила о том, что цифровые инструменты не помогут, но и не помешают картине попасть в одну из номинаций премии.
Тем не менее, члены жюри намерены внимательно оценивать степень творческого участия людей во время создании фильмов.
Кроме того, указано, что в 2026 году каждому члену жюри нужно будет обязательно посмотреть каждый фильм, номинированный на "Оскар".
По убеждению членов Американской киноакадемии, это позволит справедливо оценивать номинантов и выбирать победителя.
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