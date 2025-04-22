Кинопремия Оскар переживает новую "революцию" — что известно
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Культура
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Кинопремия Оскар переживает новую "революцию" — что известно

Как изменится "Оскар" в 2026 году
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Источник:  Variety

Как удалось узнать изданию Variety, уже в следующем году церемония вручения "Оскару" будет проходить по новым правилам. Журналисты считают, что перемены могут шокировать многих поклонников премии.

Главные тезисы

  • Изменения будут заключаться в использовании искусственного интеллекта в фильмах и новой номинации для специалистов по кастингу.
  • Каждый член жюри обязательно должен будет просмотреть все номинированные фильмы.

Как изменится "Оскар" в 2026 году

Прежде всего речь должна идет об использовании искусственного интеллекта в фильмах.

Американская киноакадемия уже предупредила о том, что цифровые инструменты не помогут, но и не помешают картине попасть в одну из номинаций премии.

Тем не менее, члены жюри намерены внимательно оценивать степень творческого участия людей во время создании фильмов.

Теперь на "Оскаре" также введут новую номинацию. Награды в следующем году будут получать специалисты по кастингу. Первый шортлист из 10 фильмов составят уже в этом году. Номинантов будут выбирать по уровню сотрудничества с создателями картин и их вклада в тот или иной фильм.

Кроме того, указано, что в 2026 году каждому члену жюри нужно будет обязательно посмотреть каждый фильм, номинированный на "Оскар".

По убеждению членов Американской киноакадемии, это позволит справедливо оценивать номинантов и выбирать победителя.

На первый взгляд, это и так понятно, поскольку без просмотра фильма сложно оценить его. Однако, как оказалось, раньше киноакадемики пренебрегали такой практикой и оценивали картины без просмотра.

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