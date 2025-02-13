Кислиця cтав першим заступником голови МЗС України
Категорія
Україна
Дата публікації

Кислиця cтав першим заступником голови МЗС України

Кабінет міністрів України
Кислиця

Кабінет міністрів України призначив колишнього постійного представника України в ООН Сергія Кислицю першим заступником міністра закордонних справ.

Головні тези:

  • Сергій Кислиця з його довгою дипломатичною кар'єрою зайняв посаду першого заступника міністра закордонних справ України.
  • Сергій Кислиця відомий своєю роботою у посольствах та у представництвах України у міжнародних організаціях.
  • Під керівництвом Сергія Кислиці очікується активізація дипломатичної діяльності України на міжнародній арені.

Кислицю призначено першим заступником Сибіги

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України, - йдеться в указі, який підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 лютого 2025 року.

Сергій Кислиця розпочав дипломатичну кар'єру у 1992 році. Обіймав посади в посольствах у різних країнах, Міністерстві закордонних справ та представництвах України у міжнародних організаціях.

Він п'ять років працював на посаді постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй.

20 грудня президент Володимир Зеленський оголосив, що призначить 30 нових дипломатів. Серед них був Кислиця.

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