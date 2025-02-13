Кислица стал первым заместителем главы МИД Украины

Кабинет министров Украины назначил бывшего постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу первым замминистра иностранных дел.
Главные тезисы
- Сергей Кислица назначен первым замминистра иностранных дел Украины после успешной карьеры в дипломатии.
- Ожидается, что под руководством Кислицы активизируется дипломатическая деятельность Украины на международной арене.
- Кислица начал свою дипломатическую карьеру в 1992 году и занимал ключевые должности в различных странах и международных организациях.
Кислица назначен первым заместителем Сибиги
Об этом говорится на сайте Кабмина.
Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в указе, который подписал премьер-министр Денис Шмигаль 12 февраля 2025 года.
Сергей Кислица начал дипломатическую карьеру в 1992 году. Занимал должности в посольствах в разных странах, Министерстве иностранных дел и представительствах Украины в международных организациях.
20 декабря президент Владимир Зеленский объявил, что назначит 30 новых дипломатов. Среди них был Кислица.
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