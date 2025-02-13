Кислица стал первым заместителем главы МИД Украины

Кабинет министров Украины назначил бывшего постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу первым замминистра иностранных дел.

Кислица назначен первым заместителем Сибиги

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в указе, который подписал премьер-министр Денис Шмигаль 12 февраля 2025 года.

Сергей Кислица начал дипломатическую карьеру в 1992 году. Занимал должности в посольствах в разных странах, Министерстве иностранных дел и представительствах Украины в международных организациях.

Он пять лет работал в должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Поделиться

20 декабря президент Владимир Зеленский объявил, что назначит 30 новых дипломатов. Среди них был Кислица.