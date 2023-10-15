Китай різко розкритикував відповідь Ізраїля на атаку ХАМАС

В МЗС Китаю заявили, що відповідь Ізраїля на атаку бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС з сектора Газа вийшла далеко за рамки самоборони.

Чому Китай критикує відповідь Ізраїля на атаку ХАМАС

За інформацією видання, під час розмови із керівником МЗС Саудівської Аравії Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом очільник дипломатії КНР Ван І заявив, що Ізраїль вийшов далеко за рамки самоборони у відповіді на атаку терористів ХАМАС.

У той же час журналісти видання Newsweek зазначають, глава МЗС Китаю назвав пріоритетом захист інтересів цивільного населення сектора Газа.

Китай виступає проти і засуджує всі дії, які завдають шкоди цивільному населенню, - заявив Ван І. Поширити

Він підкреслив, що зростаюча ймовірність проведення ізраїльськими військовими операції на території Гази загрожує безпеці цивільного населення автономії.

Ми виступаємо проти дій, які завдають шкоди цивільному населенню і порушують міжнародне право. Ми віддані сприянню мирним переговорам і досягненню припинення вогню і продовжимо працювати над деескалацією і відновленням мирних переговорів, - зазначив глава МЗС КНР. Поширити

Видання “Сіньхуа” зазначає, що наразі Пекін має зацікавленність у посередництві щодо розв’язання конфлікту шляхом переговорів.

Китай знаходиться в інтенсивному контакті з усіма сторонами, щоб домогтися припинення вогню і припинення бойових дій. Невідкладним завданням є забезпечення безпеки цивільного населення, і якнайшвидше відкриття гуманітарних коридорів для допомоги та захисту основні потреб людей в секторі Газу, - наголосив Ван І. Поширити

До вторгнення Хамасу та подальшої військової реакції Ізраїлю вважалося, що Ізраїль та Саудівська Аравія, керовані загальною неприязню до Ірану, працюють над нормалізацією відносин, що може змінити динаміку на Близькому Сході.

Зі свого боку, Китай традиційно не відігравав великої ролі на Близькому Сході, хоча звіт про китайсько-саудівську розмову є ще одним свідченням того, що він хотів би збільшити свій вплив.

Сіньхуа також повідомило про розмову між Ванем і держсекретарем Ентоні Блінкеном, яка включала обговорення бойових дій.

Що відомо про позицію Ізраїля щодо відповіді на атаку ХАМАС

За інформацією видання Sky News, радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що глава Білого дому та прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху домовились щодо відновлення водопостачання до Гази.

У той же час армія Ізраїля почала проведення повної евакуації населення прикордонного із Газою міста Сдерот перед проведенням наземної операції на території Гази.

Заступниця мера міста Елад Калімі сказала, що близько двох третин населення вже евакуйовано, ще кілька тисяч покинуть Сдерот найближчим часом.

За оцінкою Калімі, приблизно 10% жителів Сдерота, а це близько трьох тисяч людей, все ж попри небезпеку відмовляються від евакуації.