Китай подверг резкой критике ответ Израиля на атаку ХАМАС

В МИД Китая заявили, что ответ Израиля на атаку боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС из сектора Газа вышел далеко за рамки самообороны.

Почему Китай критикует ответ Израиля на атаку ХАМАС

По информации издания, во время разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом глава дипломатии КНР Ван И заявил, что Израиль вышел далеко за рамки самообороны в ответе на атаку террористов ХАМАС.

В то же время журналисты издания Newsweek отмечают , что глава МИД Китая назвал приоритетом защиту интересов гражданского населения сектора Газа.

Китай выступает против и осуждает все действия, наносящие ущерб гражданскому населению, - заявил Ван И. Поделиться

Он подчеркнул, что растущая вероятность проведения израильскими военными операциями на территории Газы угрожает безопасности гражданского населения автономии.

Мы выступаем против действий, которые наносят ущерб гражданскому населению и нарушают международное право. Мы привержены мирным переговорам и достижению прекращения огня и продолжим работать над деэскалацией и возобновлением мирных переговоров, - отметил глава МИД КНР. Поделиться

Издание Синьхуа отмечает, что сейчас Пекин имеет заинтересованность в посредничестве по разрешению конфликта путем переговоров.

Китай находится в интенсивном контакте со всеми сторонами, чтобы добиться прекращения огня и прекращения боевых действий. Неотложной задачей является обеспечение безопасности гражданского населения и скорейшее открытие гуманитарных коридоров для помощи и защиты основных потребностей людей в секторе Газа, - подчеркнул Ван И. Поделиться

До вторжения Хамаса и последующей военной реакции Израиля считалось, что Израиль и Саудовская Аравия, руководимые всеобщей неприязнью к Ирану, работают над нормализацией отношений, что может изменить динамику на Ближнем Востоке.

Со своей стороны Китай традиционно не играл большой роли на Ближнем Востоке, хотя отчет о китайско-саудовском разговоре является еще одним свидетельством того, что он хотел бы увеличить свое влияние.

Синьхуа также сообщила о разговоре между Ванем и госсекретарем Энтони Блинкеном, включавшей обсуждение боевых действий.

Что известно о позиции Израиля относительно ответа на атаку ХАМАС

По информации издания Sky News, советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома и премьер-министр Биньямин Нетаньяху договорились о возобновлении водоснабжения в Газу.

В то же время армия Израиля начала проведение полной эвакуации населения приграничного с Газой города Сдерота перед проведением наземной операции на территории Газы.

Заммэра города Эллад Калими сказала, что около двух третей населения уже эвакуированы, еще несколько тысяч покинут Сдерот в ближайшее время.

По оценке Калими, примерно 10% жителей Сдерота, а это около трех тысяч человек, все же, несмотря на опасность, отказываются от эвакуации.