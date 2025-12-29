Китай розпочав масштабні військові навчання поблизу Тайваню — що відомо

29 грудня кілька підрозділів Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) почали військові навчання під назвою "Місія правосуддя 2025". "Заходи" проходять навколо Тайваню.
Головні тези:
- Китай розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню під назвою “Місія правосуддя 2025”.
- Військові дії охоплюють різні напрямки навколо Тайваню та передбачають патрулювання, бойову готовність і блокаду ключових районів.
- Навчання спрямовані на захист суверенітету та єдності Китаю, а також як попередження сепаратистським силам і зовнішньому втручанню.
Китай брязкає зброєю поблизу Тайваню
Про це заявив спікер командування, полковник Ши Ї.
Він додав, що навчання будуть зосереджені на питаннях:
патрулювання;
забезпечення бойової готовності морської та повітряної оборони;
спільного завоювання всеосяжної переваги;
блокади ключових портів і районів;
а також всебічного стримування за межами архіпелагу.
Полковник додав, що це "суворе попередження сепаратистським силам", які виступають за незалежність Тайваню. Крім того, це попередження зовнішньому втручанню, а також "законний і необхідний крок для захисту суверенітету і національної єдності Китаю".
В окремій заяві НВАК повідомила, що у вівторок з 08:00 до 18:00 проведе навчання з бойовою стрільбою в п'яти районах навколо Тайваню. Також там зазначили, що "будь-яким суднам або літакам", які не причетні до цих заходів, "рекомендується утриматися від входу" в район, де проходять навчання.
Bloomberg зазначає, що це перші великі навчання НВАК біля берегів Тайваню з квітня, коли протягом двох днів проводилися навчання для проведення блокади. Під час цих маневрів також було відпрацьовано імітаційні удари по умовних цілях, включно з портами та енергетичними об'єктами.
