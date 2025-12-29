Китай розпочав масштабні військові навчання поблизу Тайваню — що відомо
Китай розпочав масштабні військові навчання поблизу Тайваню — що відомо

Джерело:  Bloomberg

29 грудня кілька підрозділів Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) почали військові навчання під назвою "Місія правосуддя 2025". "Заходи" проходять навколо Тайваню.

Головні тези:

  • Китай розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню під назвою “Місія правосуддя 2025”.
  • Військові дії охоплюють різні напрямки навколо Тайваню та передбачають патрулювання, бойову готовність і блокаду ключових районів.
  • Навчання спрямовані на захист суверенітету та єдності Китаю, а також як попередження сепаратистським силам і зовнішньому втручанню.

Китай брязкає зброєю поблизу Тайваню

Про це заявив спікер командування, полковник Ши Ї.

За його словами, Східне командування НВАК спрямовує сухопутні війська, військово-морський флот, військово-повітряні сили і ракетні війська до Тайванської протоки, а також до районів на північ, південний захід, південний схід і схід від острова Тайвань.

Він додав, що навчання будуть зосереджені на питаннях:

  • патрулювання;

  • забезпечення бойової готовності морської та повітряної оборони;

  • спільного завоювання всеосяжної переваги;

  • блокади ключових портів і районів;

  • а також всебічного стримування за межами архіпелагу.

В умовах наближення суден і літаків до острова Тайвань з різних напрямків, війська різних родів військ проводять спільні штурми, щоб перевірити свої можливості в галузі спільних операцій.

Полковник додав, що це "суворе попередження сепаратистським силам", які виступають за незалежність Тайваню. Крім того, це попередження зовнішньому втручанню, а також "законний і необхідний крок для захисту суверенітету і національної єдності Китаю".

В окремій заяві НВАК повідомила, що у вівторок з 08:00 до 18:00 проведе навчання з бойовою стрільбою в п'яти районах навколо Тайваню. Також там зазначили, що "будь-яким суднам або літакам", які не причетні до цих заходів, "рекомендується утриматися від входу" в район, де проходять навчання.

Bloomberg зазначає, що це перші великі навчання НВАК біля берегів Тайваню з квітня, коли протягом двох днів проводилися навчання для проведення блокади. Під час цих маневрів також було відпрацьовано імітаційні удари по умовних цілях, включно з портами та енергетичними об'єктами.

