Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня — что известно

29 декабря несколько подразделений Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали военные учения под названием "Миссия правосудия 2025". "Мероприятия" проходят вокруг Тайваня.
Главные тезисы
- Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня под названием 'Миссия правосудия 2025', охватывающие разные направления и предусматривающие патрулирование, боевую готовность и блокаду ключевых районов.
- Учения направлены на защиту суверенитета и единства Китая, предупреждение сепаратистским силам и внешнему вмешательству.
Китай лязгает оружием вблизи Тайваня
Об этом заявил спикер командования, полковник ШИ.
Он добавил, что учения будут сосредоточены на вопросах:
патрулирование;
обеспечение боевой готовности морской и воздушной обороны;
совместного завоевания всеобъемлющего превосходства;
блокады ключевых портов и районов;
а также всестороннее сдерживание за пределами архипелага.
Полковник добавил, что это "строгое предупреждение сепаратистским силам", выступающих за независимость Тайваня. Кроме того, это предупреждение внешнему вмешательству, а также законный и необходимый шаг для защиты суверенитета и национального единства Китая.
В отдельном заявлении НОАК сообщила, что во вторник с 08:00 до 18:00 проведет обучение с боевой стрельбой в пяти районах вокруг Тайваня. Также там отметили, что "любым судам или самолетам", не причастным к этим мерам, "рекомендуется воздержаться от входа" в район, где проходят обучение.
Bloomberg отмечает, что это первые большие учения НОАК у берегов Тайваня с апреля, когда в течение двух дней проводились учения для проведения блокады. В ходе этих маневров также были отработаны имитационные удары по условным целям, включая порты и энергетические объекты.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-