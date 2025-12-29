Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня — что известно

29 декабря несколько подразделений Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали военные учения под названием "Миссия правосудия 2025". "Мероприятия" проходят вокруг Тайваня.

Китай лязгает оружием вблизи Тайваня

Об этом заявил спикер командования, полковник ШИ.

По его словам, Восточное командование НОАК направляет сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и ракетные войска в Тайваньский пролив, а также в районы на север, юго-запад, юго-восток и восток от острова Тайвань. Поделиться

Он добавил, что учения будут сосредоточены на вопросах:

патрулирование;

обеспечение боевой готовности морской и воздушной обороны;

совместного завоевания всеобъемлющего превосходства;

блокады ключевых портов и районов;

а также всестороннее сдерживание за пределами архипелага.

В условиях приближения судов и самолетов к острову Тайвань по разным направлениям, войска разных родов войск проводят общие штурмы, чтобы проверить свои возможности в области совместных операций. Поделиться

Полковник добавил, что это "строгое предупреждение сепаратистским силам", выступающих за независимость Тайваня. Кроме того, это предупреждение внешнему вмешательству, а также законный и необходимый шаг для защиты суверенитета и национального единства Китая.

В отдельном заявлении НОАК сообщила, что во вторник с 08:00 до 18:00 проведет обучение с боевой стрельбой в пяти районах вокруг Тайваня. Также там отметили, что "любым судам или самолетам", не причастным к этим мерам, "рекомендуется воздержаться от входа" в район, где проходят обучение.

Bloomberg отмечает, что это первые большие учения НОАК у берегов Тайваня с апреля, когда в течение двух дней проводились учения для проведения блокады. В ходе этих маневров также были отработаны имитационные удары по условным целям, включая порты и энергетические объекты.