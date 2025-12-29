Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня — что известно
Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня — что известно

Китай
Источник:  Bloomberg

29 декабря несколько подразделений Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали военные учения под названием "Миссия правосудия 2025". "Мероприятия" проходят вокруг Тайваня.

Главные тезисы

  • Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня под названием 'Миссия правосудия 2025', охватывающие разные направления и предусматривающие патрулирование, боевую готовность и блокаду ключевых районов.
  • Учения направлены на защиту суверенитета и единства Китая, предупреждение сепаратистским силам и внешнему вмешательству.

Китай лязгает оружием вблизи Тайваня

Об этом заявил спикер командования, полковник ШИ.

По его словам, Восточное командование НОАК направляет сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и ракетные войска в Тайваньский пролив, а также в районы на север, юго-запад, юго-восток и восток от острова Тайвань.

Он добавил, что учения будут сосредоточены на вопросах:

  • патрулирование;

  • обеспечение боевой готовности морской и воздушной обороны;

  • совместного завоевания всеобъемлющего превосходства;

  • блокады ключевых портов и районов;

  • а также всестороннее сдерживание за пределами архипелага.

В условиях приближения судов и самолетов к острову Тайвань по разным направлениям, войска разных родов войск проводят общие штурмы, чтобы проверить свои возможности в области совместных операций.

Полковник добавил, что это "строгое предупреждение сепаратистским силам", выступающих за независимость Тайваня. Кроме того, это предупреждение внешнему вмешательству, а также законный и необходимый шаг для защиты суверенитета и национального единства Китая.

В отдельном заявлении НОАК сообщила, что во вторник с 08:00 до 18:00 проведет обучение с боевой стрельбой в пяти районах вокруг Тайваня. Также там отметили, что "любым судам или самолетам", не причастным к этим мерам, "рекомендуется воздержаться от входа" в район, где проходят обучение.

Bloomberg отмечает, что это первые большие учения НОАК у берегов Тайваня с апреля, когда в течение двух дней проводились учения для проведения блокады. В ходе этих маневров также были отработаны имитационные удары по условным целям, включая порты и энергетические объекты.

Что известно о планах Китая

