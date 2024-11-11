Китайські військові інженери активно працюють над розробкою експериментальної системи, що об'єднуватиме одразу кілька потоків мікрохвиль в один потужний енергетичний промінь.
Головні тези:
- Китай активно розробляє експериментальну космічну зброю, об'єднуючи потоки мікрохвиль в один потужний енергетичний промінь.
- Китайські військові інженери вже успішно провели експериментальні випробування нової системи для військових цілей.
- Китай розробляє зброю проти супутників США, що може блокувати сигнали GPS.
- У США також проводяться дослідження у сфері космічної зброї, зокрема Tactical High-power Operational Responder для боротьби з безпілотними літальними апаратами.
- Питання створення практичної космічної зброї залишається відкритим як для Китаю, так і для США, і вимагає подальших досліджень та розвитку.
Що відомо про розробку Китаєм експериментальної космічної зброї
За словами китайських інженерів-розробників, наразі вже завершено експериментальні випробування нової системи щодо її застосування у військових цілях.
Зокрема, зібрати достатню кількість електромагнітних хвиль в один промінь є надзвичайно складним і амбітним завданням.
За підрахунками китайських розробників, їм необхідно досягти точності розміщення всіх потоків електромагнітних хвиль буквально до міліметрів, а час синхронізації має складати до 170 трильйонних часток секунди, що перевершує точність атомного годинника.
Однак китайські науковці стверджують, що за результатами нещодавніх випробувань змогли досягти цих результатів.
Зазначається, що експериментальна зброя здатна буде блокувати сигнали GPS-супутників США.
Дослідники переконують, що об'єднання потоків мікрохвиль може в кінцевому підсумку дати більшу потужність, ніж сума окремих променів.
Що відомо про аналогічні розробки у США
Сполучені Штати вже давно експериментують з подібними технологіями.
Наприклад, Військово-повітряні сили розробили потужну систему зброї спрямованої мікрохвильової енергії під назвою Tactical High-power Operational Responder, призначену для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Однак, чи завершаться ці зусилля створенням практичної зброї, також поки що неясно.
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