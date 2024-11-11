Китайські військові інженери активно працюють над розробкою експериментальної системи, що об'єднуватиме одразу кілька потоків мікрохвиль в один потужний енергетичний промінь.

Що відомо про розробку Китаєм експериментальної космічної зброї

За словами китайських інженерів-розробників, наразі вже завершено експериментальні випробування нової системи щодо її застосування у військових цілях.

Зокрема, зібрати достатню кількість електромагнітних хвиль в один промінь є надзвичайно складним і амбітним завданням.

Китайська космічна зброя

За підрахунками китайських розробників, їм необхідно досягти точності розміщення всіх потоків електромагнітних хвиль буквально до міліметрів, а час синхронізації має складати до 170 трильйонних часток секунди, що перевершує точність атомного годинника.

Однак китайські науковці стверджують, що за результатами нещодавніх випробувань змогли досягти цих результатів.

Зазначається, що експериментальна зброя здатна буде блокувати сигнали GPS-супутників США.

Дослідники переконують, що об'єднання потоків мікрохвиль може в кінцевому підсумку дати більшу потужність, ніж сума окремих променів.

Що відомо про аналогічні розробки у США

Сполучені Штати вже давно експериментують з подібними технологіями.