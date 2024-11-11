Китайские военные инженеры активно работают над разработкой экспериментальной системы, объединяющей сразу несколько потоков микроволн в один мощный энергетический луч.
Главные тезисы
- Китай разрабатывает экспериментальное космическое оружие, объединяя потоки микроволн в мощный энергетический луч.
- США также активно исследуют космическое оружие, включая Tactical High-power Operational Responder для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
- Китайские ученые утверждают, что успешно провели экспериментальные испытания новой системы, способной блокировать сигналы GPS-спутников США.
- Исследования в области космического оружия требуют дальнейших исследований и развития как для Китая, так и для США.
- Создание практического космического оружия остается открытым вопросом и вызывает интерес у научного сообщества.
Что известно о разработке Китаем экспериментального космического оружия
По словам китайских инженеров-разработчиков, уже завершены экспериментальные испытания новой системы по ее применению в военных целях.
В частности, собрать достаточное количество электромагнитных волн в один луч является чрезвычайно сложной и амбициозной задачей.
По подсчетам китайских разработчиков, им необходимо добиться точности размещения всех потоков электромагнитных волн буквально до миллиметров, а время синхронизации должно составлять до 170 триллионов долей секунды, что превосходит точность атомных часов.
Однако китайские ученые утверждают, что по результатам недавних испытаний смогли добиться этих результатов.
Отмечается, что экспериментальное оружие будет способно блокировать сигналы GPS-спутников США.
Исследователи убеждают, что объединение потоков микроволн может в конечном счете дать большую мощность, чем сумма отдельных лучей.
Что известно об аналогичных разработках в США
Соединенные Штаты уже давно экспериментируют с подобными технологиями.
К примеру, Военно-воздушные силы разработали мощную систему оружия направленной микроволновой энергии под названием Tactical High-power Operational Responder, предназначенную для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Однако, завершатся ли эти усилия созданием практического оружия, пока еще неясно.
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