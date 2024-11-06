Китай створив нові проблеми для російського бізнесу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Китай створив нові проблеми для російського бізнесу

Sinosure
Джерело:  online.ua

Китайська державна компанія Sinosure, яка займається страхуванням експортних постачань від ризику неплатежів, більше не хоче продовжувати співпрацю з російськими підприємцями.

Головні тези:

  • Співпраця з Sinosure раніше була ключовим елементом в забезпеченні страхових гарантій при експортних угодах.
  • Російські компанії  уже відчувають негативні наслідки від обмежень у співпраці з Sinosure, що може призвести до складнішої ситуації на міжнародному ринку.
  • Погіршення умов співпраці з китайським страховиком може бути пов'язане з ризиком вторинних санкцій, проблемами з платежами, а також ударом по репутації Sinosure.

Що відомо про нові проблеми РФ

Як вдалося дізнатися журналістам, коли іноземний імпортер домовляється з китайським постачальником про відтермінування платежу, той звертається до Sinosure за страховкою.

Що важливо розуміти, після цього страховик запитує оцінку компанії-імпортера у партнера в його країні (наприклад, у банку), і той присвоює їй кредитний рейтинг.

Після цього Sinosure схвалює імпортеру ліміт за сумою поставки — зазвичай до 90-95%, терміном відстрочки — 90-120 днів — і за відсоток оформляє страховку. Імпортер оплачує частину поставки, а експортер відправляє товар. Частину коштів, що залишилася, імпортер повинен заплатити після отримання товару і до закінчення терміну відстрочки. Якщо він цього не зробить, китайський постачальник отримає страхову компенсацію.

Інсайдери журналістів звертають увагу на те, що протягом останнього часу у бізнесменів РФ виникли складнощі в роботі з Sinosure.

Один із китайських постачальників повідомив російському імпортеру, що держкомпанія не буде страхувати їхню угоду через характер експортованого товару.

Подібні випадки трапляються дедалі частіше

За словами ще одного анонімного джерела, нещодавно стало відомо про ще кілька випадків обнулення ліміту для компаній з Росії.

Вони почали потрапляти у “чорний список” Sinosure, однак чому це відбувається — поки ніхто не знає.

Уже була озвучена версія, що під час взаємодії з російськими бізнесменами Sinosure почала діяти за аналогією з китайськими банками і відмовляється страхувати експорт товарів, перелік яких збігається з чорним списком великого держбанку — Bank of China.

Скорочення страхування через Sinosure особливо помітне в таких галузях, як енергетика, машинобудування і хімія, де російські компанії традиційно були активними гравцями, — заявив керуючий партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв.

Він також додав, що йдеться про різні причини. Серед них — ризик вторинних санкцій, складнощів з платежами, та удар по репутації Sinosure на міжнародному ринку.

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