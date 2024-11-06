Китай створив нові проблеми для російського бізнесу

Китайська державна компанія Sinosure, яка займається страхуванням експортних постачань від ризику неплатежів, більше не хоче продовжувати співпрацю з російськими підприємцями.
Головні тези:
- Співпраця з Sinosure раніше була ключовим елементом в забезпеченні страхових гарантій при експортних угодах.
- Російські компанії уже відчувають негативні наслідки від обмежень у співпраці з Sinosure, що може призвести до складнішої ситуації на міжнародному ринку.
- Погіршення умов співпраці з китайським страховиком може бути пов'язане з ризиком вторинних санкцій, проблемами з платежами, а також ударом по репутації Sinosure.
Що відомо про нові проблеми РФ
Як вдалося дізнатися журналістам, коли іноземний імпортер домовляється з китайським постачальником про відтермінування платежу, той звертається до Sinosure за страховкою.
Що важливо розуміти, після цього страховик запитує оцінку компанії-імпортера у партнера в його країні (наприклад, у банку), і той присвоює їй кредитний рейтинг.
Інсайдери журналістів звертають увагу на те, що протягом останнього часу у бізнесменів РФ виникли складнощі в роботі з Sinosure.
Один із китайських постачальників повідомив російському імпортеру, що держкомпанія не буде страхувати їхню угоду через характер експортованого товару.
Подібні випадки трапляються дедалі частіше
За словами ще одного анонімного джерела, нещодавно стало відомо про ще кілька випадків обнулення ліміту для компаній з Росії.
Вони почали потрапляти у “чорний список” Sinosure, однак чому це відбувається — поки ніхто не знає.
Уже була озвучена версія, що під час взаємодії з російськими бізнесменами Sinosure почала діяти за аналогією з китайськими банками і відмовляється страхувати експорт товарів, перелік яких збігається з чорним списком великого держбанку — Bank of China.
Він також додав, що йдеться про різні причини. Серед них — ризик вторинних санкцій, складнощів з платежами, та удар по репутації Sinosure на міжнародному ринку.
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