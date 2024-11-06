Китай создал новые проблемы для российского бизнеса

Китайская государственная компания Sinosure, занимающаяся страхованием экспортных поставок от риска неплатежей, больше не хочет продолжать сотрудничество с российскими предпринимателями.

Что известно о новых проблемах РФ

Как удалось узнать журналистам, когда иностранный импортер договаривается с китайским поставщиком об отсрочке платежа, тот обращается в Sinosure за страховкой.

Что важно понимать, после этого страховщик запрашивает оценку компании-импортера у партнера в его стране (например, в банке), и тот присваивает кредитный рейтинг.

После этого Sinosure одобряет импортеру лимит по сумме поставки — обычно до 90-95%, сроком отсрочки — 90-120 дней — и за процент оформляет страховку. Импортер оплачивает часть поставки, а экспортер отправляет товар. Оставшуюся часть средств импортер должен заплатить после получения товара и до истечения срока отсрочки. Если он этого не сделает, китайский поставщик получит страховую компенсацию. Поделиться

Инсайдеры журналистов обращают внимание на то, что в последнее время у бизнесменов РФ возникли сложности в работе с Sinosure.

Один из китайских поставщиков сообщил российскому импортеру, что госкомпания не будет страховать их соглашение из-за характера экспортируемого товара.

Подобные случаи происходят все чаще

По словам еще одного анонимного источника, недавно стало известно еще о нескольких случаях обнуления лимита для компаний из России.

Они начали попадать в черный список Sinosure, однако почему это происходит — пока никто не знает.

Уже была озвучена версия, что при взаимодействии с российскими бизнесменами Sinosure начала действовать по аналогии с китайскими банками и отказывается страховать экспорт товаров, перечень которых совпадает с черным списком крупного госбанка — Bank of China.

Сокращение страхования через Sinosure особенно заметно в таких отраслях, как энергетика, машиностроение и химия, где российские компании традиционно были активными игроками, заявил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Поделиться

Он также добавил, что речь идет о разных причинах. Среди них — риск вторичных санкций, сложности с платежами и удар по репутации Sinosure на международном рынке.