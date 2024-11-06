Китай создал новые проблемы для российского бизнеса

Китайская государственная компания Sinosure, занимающаяся страхованием экспортных поставок от риска неплатежей, больше не хочет продолжать сотрудничество с российскими предпринимателями.
Главные тезисы
- Сотрудничество с Sinosure ранее являлось ключевым элементом в обеспечении страховых гарантий при экспортных соглашениях.
- Российские компании уже испытывают негативные последствия ограничений в сотрудничестве с Sinosure, что может привести к более сложной ситуации на международном рынке.
- Ухудшение условий сотрудничества с китайским страховщиком может быть связано с риском вторичных санкций, проблемами с платежами и ударом по репутации Sinosure.
Что известно о новых проблемах РФ
Как удалось узнать журналистам, когда иностранный импортер договаривается с китайским поставщиком об отсрочке платежа, тот обращается в Sinosure за страховкой.
Что важно понимать, после этого страховщик запрашивает оценку компании-импортера у партнера в его стране (например, в банке), и тот присваивает кредитный рейтинг.
Инсайдеры журналистов обращают внимание на то, что в последнее время у бизнесменов РФ возникли сложности в работе с Sinosure.
Один из китайских поставщиков сообщил российскому импортеру, что госкомпания не будет страховать их соглашение из-за характера экспортируемого товара.
Подобные случаи происходят все чаще
По словам еще одного анонимного источника, недавно стало известно еще о нескольких случаях обнуления лимита для компаний из России.
Они начали попадать в черный список Sinosure, однако почему это происходит — пока никто не знает.
Уже была озвучена версия, что при взаимодействии с российскими бизнесменами Sinosure начала действовать по аналогии с китайскими банками и отказывается страховать экспорт товаров, перечень которых совпадает с черным списком крупного госбанка — Bank of China.
Он также добавил, что речь идет о разных причинах. Среди них — риск вторичных санкций, сложности с платежами и удар по репутации Sinosure на международном рынке.
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