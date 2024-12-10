Влада КНР прийняла рішення щодо значного обмеження продажу безпілотників та компонентів до них, що може суттєво вплинути на хід розв'язаної Росією злочинної війни проти України, де дрони відіграють ключову роль.

Які наслідки матиме обмеження Китаю на продаж безпілотників до інших країн

За інформацією журналістів видання, китайські компанії з виробництва БпЛА на тлі нового торгівельного конфлікту зі США вже почали обмежувати поставки ключових компонентів для безпілотників, зокрема, двигунів, батарей та контролерів польоту на американський та європейський ринки.

Співрозмовники видання зазначають, що за цим послідують ще більш жорсткі експортні обмеження із вимогами отримання ліцензій або інформування уряду про запланові поставки.

Наразі українські військові у розв’язаній Росією злочинній війні переважно покладаються на доступ до дешевих китайських компонентів для БпЛА.

Таким чином виробництво дронів в Україні стикається із серйозними проблемами.

У відповідь на обмеження, накладені Вашингтоном на експорт мікросхем до Китаю, Пекін заборонив продаж товарів подвійного призначення американським компаніям.

Багато західних країн, включаючи США та європейські держави, уже шукають альтернативи китайським поставкам, але залежність від китайських виробників залишається значною

Як зазначає директор компанії Auterion Лоренц Майєр, яка займається поставками програмного забезпечення для українських дронів, обмеження створюють серйозні проблеми для поточних проєктів в Україні.

Я чую таку історію кожні два-три дні, — додав Майєр. Поширити

Компанії з виробництва дронів в Україні активно використовують китайські компоненти для створення недорогих та ефективних дронів.

Військовий ЗСУ запускає дрон

БпЛА залишаються основним інструментом українських військових на фронті для проведення розвідки та виконання бойових завдань з ураження військових об’єктів злочинної армії РФ.

У липні 2023 року Китай вже оголосив заборону на експорт безпілотників для військового використання, заявляючи, що не підтримує жодну сторону конфлікту.

Як і де шукають альтернативних поставників компонентів для БпЛА

Держдеп і Мінторгівлі США працюють над пошуком альтернативних постачальників, зокрема двигунів, батарей і магнітів.

Пентагон також вніс до чорного списку кілька китайських компаній, які, на його думку, пов’язані з армією КНР.

Однак ці обмеження поки що не усувають загальну залежність від китайських технологій.

Виконуючий обов’язки керівника Управління з координації санкцій Держдепартаменту США Том Вест пояснює, що поставки компонентів до дронів з Китаю до Росії допомагає країні-агресорці атакувати цивільні об’єкти на території України.

КНР випереджає будь-яку країну світу в цьому експорті, сприяючи безпідставному руйнуванню Росією цивільної інфраструктури України, — наголошує Вест. Поширити

Наразі Україна разом с партнерами шукають альтернативні джерела поставок компонентів до БПЛ, зокрема, у Південній Кореї, Японії та на Тайвані.

Китай залишається провідним виробником дешевих компонентів, але глобальні зусилля зі зменшення залежності від КНР продовжуються.

Україна, водночас, зіштовхнеться із необхідністю швидкого пристосування до нових умов, адже технології безпілотників залишаються важливим елементом її військової стратегії.