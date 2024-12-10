Власти КНР приняли решение о значительном ограничении продажи беспилотников и компонентов к ним, что может существенно повлиять на ход развязанной Россией преступной войны против Украины, где дроны играют ключевую роль.

Какие последствия будет иметь ограничение Китая на продажу беспилотников в другие страны

По информации журналистов издания, китайские компании по производству БПЛА на фоне нового торгового конфликта из США уже начали ограничивать поставки ключевых компонентов для беспилотников, в частности двигателей, батарей и контролеров полета на американский и европейский рынки.

Собеседники издания отмечают, что за этим последуют еще более жесткие экспортные ограничения с требованиями получения лицензий или информирование правительства о плановых поставках.

В настоящее время украинские военные в развязанной Россией преступной войне преимущественно полагаются на доступ к дешевым китайским компонентам для БПЛА.

Таким образом, производство дронов в Украине сталкивается с серьезными проблемами.

В ответ на ограничения, наложенные Вашингтоном на экспорт микросхем в Китай, Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским компаниям.

Многие западные страны, включая США и европейские государства, уже ищут альтернативы китайским поставкам, но зависимость от китайских производителей остается значительной.

Как отмечает директор компании Auterion Лоренц Майер, занимающейся поставками программного обеспечения для украинских дронов, ограничения создают серьезные проблемы для текущих проектов в Украине.

Я слышу такую историю каждые два-три дня, — добавил Майер. Поделиться

Компании по производству дронов в Украине активно используют китайские компоненты для создания недорогих и эффективных дронов.

Военный ВСУ запускает дрон

БПЛА остаются основным инструментом украинских военных на фронте для проведения разведки и выполнения боевых задач по поражению военных объектов преступной армии РФ.

В июле 2023 г. Китай уже объявил запрет на экспорт беспилотников для военного использования, заявляя, что не поддерживает ни одну сторону конфликта.

Как и где ищут альтернативных поставщиков компонентов для БпЛА

Госдеп и Минторг США работают над поиском альтернативных поставщиков, в частности двигателей, батарей и магнитов.

Пентагон также внес в черный список несколько китайских компаний, которые, по его мнению, связаны с армией КНР.

Однако эти ограничения пока не устраняют всеобщую зависимость от китайских технологий.

Исполняющий обязанности руководителя Управления по координации санкций Госдепартамента США Том Вест объясняет, что поставки компонентов к дронам из Китая в Россию помогает стране-агрессорке атаковать гражданские объекты на территории Украины.

КНР опережает любую страну мира в этом экспорте, способствуя безосновательному разрушению Россией гражданской инфраструктуры Украины, отмечает Вест. Поделиться

В настоящее время Украина вместе с партнерами ищут альтернативные источники поставок компонентов в БПЛ, в частности, в Южной Корее, Японии и Тайване.

Китай остается ведущим производителем дешевых компонентов, но глобальные усилия по уменьшению зависимости от КНР продолжаются.

Украина одновременно столкнется с необходимостью быстрого приспособления к новым условиям, ведь технологии беспилотников остаются важным элементом ее военной стратегии.