Китай відхрестився від постачання гіперзвукових ракет Ірану

Китай заперечує повідомлення медіа про підготовку домовленостей між Пекіном та Тегераном щодо продажу Ірану китайських протикорабельних надзвукових ракет для протидії ВМС США на Близькому Сході.

Китай заперечує постачання гіперзвукових ракет Ірану

Про це на брифінгу сказала речниця МЗС КНР Мао Нін.

Це повідомлення не відповідає дійсності... Як відповідальна велика країна, Китай завжди виконував свої міжнародні зобов’язання не постачати летальних озброєнь до зон міжнародних конфліктів.

Вона назвала повідомлення про нібито передачу Китаєм зброї країнам, між якими відбуваються бойові дії, наклепом та спробами очорнити Китай, і висловила сподівання, що сторони конфлікту на Близькому Сході зроблять більше для послаблення напруженості.