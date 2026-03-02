Китай відхрестився від постачання гіперзвукових ракет Ірану
Китай
Джерело:  Укрінформ

Китай заперечує повідомлення медіа про підготовку домовленостей між Пекіном та Тегераном щодо продажу Ірану китайських протикорабельних надзвукових ракет для протидії ВМС США на Близькому Сході.

  • Китай відкидає повідомлення про угоду з Іраном щодо постачання гіперзвукових ракет.
  • Заява представника МЗС КНР підтверджує, що Китай дотримується міжнародних зобов’язань.

Про це на брифінгу сказала речниця МЗС КНР Мао Нін.

Це повідомлення не відповідає дійсності... Як відповідальна велика країна, Китай завжди виконував свої міжнародні зобов’язання не постачати летальних озброєнь до зон міжнародних конфліктів.

Вона назвала повідомлення про нібито передачу Китаєм зброї країнам, між якими відбуваються бойові дії, наклепом та спробами очорнити Китай, і висловила сподівання, що сторони конфлікту на Близькому Сході зроблять більше для послаблення напруженості.

Минулого тижня агенція Reuters поінформувала, що Іран близький до угоди про купівлю протикорабельних надзвукових ракет CM-302 у КНР на тлі розгортання військово-морських сил США на Близькому Сході.

