Китай може стати соратником Ірану у разі війни зі США

Згідно з даними інсайдерів Reuters, станом на сьогодні офіційний Тегеран близький до підписання угоди про купівлю надзвукових протикорабельних ракет у Китаю. Якщо це станеться, то КНР фактично стане соратником Ірану в конфлікті зі США, який назріває останні кілька тижнів.

Про що домовляються Китай та Іран

За словами анонімних джерел, Тегеран хоче придбати у Пекіна надзвукові крилаті ракети CM-302.

Що важливо розуміти, йдеться про одні з найсучасніших протикорабельні ракети, які Китай може продати Ірану.

Ба більше, наголошується, що їх передача суперечить міжнародним обмеженням на продаж зброї.

Ці ракети мають дальність близько 290 км та здатні долати оборонні системи кораблів, завдяки низькому та швидкому польоту, що робить їх складними для перехоплення. Їх отримання значно посилило б ударні можливості Ірану та створило б загрозу для військово-морських сил США у регіоні. Поширити

Як стверджують інсайдери, переговори щодо цих систем тривали щонайменше два роки, а зараз знаходяться на фінальній стадії.

Офіційний Пекін заперечує своє залучення у цей процес.

На тлі останній подій Штати концентрують значні військово-морські сили поблизу узбережжя Ірану.

Ризик початку війни залишається вкрай високим, адже Тегеран не хоче йти на поступки команді Дональда Трампа у питанні скорочення власної ядерної програми.