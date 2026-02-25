Китай може стати соратником Ірану у разі війни зі США

Згідно з даними інсайдерів Reuters, станом на сьогодні офіційний Тегеран близький до підписання угоди про купівлю надзвукових протикорабельних ракет у Китаю. Якщо це станеться, то КНР фактично стане соратником Ірану в конфлікті зі США, який назріває останні кілька тижнів.
Головні тези:
- Китайське МЗС заперечує свою обізнаність про ці переговори.
- Як стверджують інсайдери, насправді вони тривають уже 2 роки.
Про що домовляються Китай та Іран
За словами анонімних джерел, Тегеран хоче придбати у Пекіна надзвукові крилаті ракети CM-302.
Що важливо розуміти, йдеться про одні з найсучасніших протикорабельні ракети, які Китай може продати Ірану.
Ба більше, наголошується, що їх передача суперечить міжнародним обмеженням на продаж зброї.
Як стверджують інсайдери, переговори щодо цих систем тривали щонайменше два роки, а зараз знаходяться на фінальній стадії.
Офіційний Пекін заперечує своє залучення у цей процес.
На тлі останній подій Штати концентрують значні військово-морські сили поблизу узбережжя Ірану.
Ризик початку війни залишається вкрай високим, адже Тегеран не хоче йти на поступки команді Дональда Трампа у питанні скорочення власної ядерної програми.
