Китай может стать соратником Ирана в случае войны с США

Согласно данным инсайдеров Reuters, по состоянию на сегодняшний день официальный Тегеран близок к подписанию соглашения о покупке сверхзвуковых противокорабельных ракет у Китая. Если это произойдет, то КНР фактически станет соратником Ирана в назревающем последние несколько недель конфликте с США.

О чем договариваются Китай и Иран

По словам анонимных источников, Тегеран хочет приобрести у Пекина сверхзвуковые крылатые ракеты CM-302.

Что важно понимать, речь идет об одних из самых современных противокорабельных ракет, которые Китай может продать Ирану.

Более того, указано, что их передача противоречит международным ограничениям на продажу оружия.

Эти ракеты имеют дальность около 290 км и способны преодолевать оборонные системы кораблей, благодаря низкому и быстрому полету, что делает их сложными для перехвата. Их получение значительно усилило бы ударные возможности Ирана и создало угрозу для военно-морских сил США в регионе. Поделиться

Как утверждают инсайдеры, переговоры по этим системам продолжались минимум два года, а сейчас находятся на финальной стадии.

Официальный Пекин отрицает свое вовлечение в этот процесс.

На фоне последних событий Штаты концентрируют значительные военно-морские силы у побережья Ирана.

Риск начала войны остается очень высоким, ведь Тегеран не хочет идти на уступки команде Дональда Трампа в вопросе сокращения собственной ядерной программы.