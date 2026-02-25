Китай может стать соратником Ирана в случае войны с США

Согласно данным инсайдеров Reuters, по состоянию на сегодняшний день официальный Тегеран близок к подписанию соглашения о покупке сверхзвуковых противокорабельных ракет у Китая. Если это произойдет, то КНР фактически станет соратником Ирана в назревающем последние несколько недель конфликте с США.
Главные тезисы
- Китайский МИД отрицает свою осведомленность об этих переговорах.
- Как утверждают инсайдеры, на самом деле они продолжаются уже 2 года.
О чем договариваются Китай и Иран
По словам анонимных источников, Тегеран хочет приобрести у Пекина сверхзвуковые крылатые ракеты CM-302.
Что важно понимать, речь идет об одних из самых современных противокорабельных ракет, которые Китай может продать Ирану.
Более того, указано, что их передача противоречит международным ограничениям на продажу оружия.
Как утверждают инсайдеры, переговоры по этим системам продолжались минимум два года, а сейчас находятся на финальной стадии.
Официальный Пекин отрицает свое вовлечение в этот процесс.
На фоне последних событий Штаты концентрируют значительные военно-морские силы у побережья Ирана.
Риск начала войны остается очень высоким, ведь Тегеран не хочет идти на уступки команде Дональда Трампа в вопросе сокращения собственной ядерной программы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-