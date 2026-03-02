Китай открестился от снабжения гиперзвуковыми ракетами Ирана

Китай отрицает сообщение медиа о подготовке договоренностей между Пекином и Тегераном о продаже Ирана китайским противокорабельным сверхзвуковым ракетам для противодействия ВМС США на Ближнем Востоке.

Китай отрицает поставки гиперзвуковых ракет Ирана

Об этом на брифинге сказала представитель МИД КНР Мао Нин.

Это сообщение не соответствует действительности... Как ответственная великая страна, Китай всегда выполнял свои международные обязательства не поставлять летальные вооружения в зоны международных конфликтов.

Она назвала сообщение о якобы передачи Китаем оружия странам, между которыми происходят боевые действия, клеветой и попытками очернить Китай, и выразила надежду, что стороны конфликта на Ближнем Востоке сделают больше для ослабления напряженности.