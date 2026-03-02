Китай открестился от снабжения гиперзвуковыми ракетами Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

Китай открестился от снабжения гиперзвуковыми ракетами Ирана

Китай
Читати українською
Источник:  Укринформ

Китай отрицает сообщение медиа о подготовке договоренностей между Пекином и Тегераном о продаже Ирана китайским противокорабельным сверхзвуковым ракетам для противодействия ВМС США на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Китай отрицает сообщения о подготовке договоренностей с Ираном о поставках гиперзвуковых ракет.
  • Представитель МИД Китая подтвердил соблюдение страной международных обязательств по непоставке летального вооружения в зоны конфликтов.

Китай отрицает поставки гиперзвуковых ракет Ирана

Об этом на брифинге сказала представитель МИД КНР Мао Нин.

Это сообщение не соответствует действительности... Как ответственная великая страна, Китай всегда выполнял свои международные обязательства не поставлять летальные вооружения в зоны международных конфликтов.

Она назвала сообщение о якобы передачи Китаем оружия странам, между которыми происходят боевые действия, клеветой и попытками очернить Китай, и выразила надежду, что стороны конфликта на Ближнем Востоке сделают больше для ослабления напряженности.

На прошлой неделе агентство Reuters проинформировало, что Иран близок к соглашению о покупке противокорабельных сверхзвуковых ракет CM-302 в КНР на фоне развертывания военно-морских сил США на Ближнем Востоке.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай создал ядерное оружие нового поколения — инсайдеры
Что известно о планах Китая
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай может стать соратником Ирана в случае войны с США
Си
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай паникует из-за нового закона о призыве в России
Си

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?