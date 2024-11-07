Китайський юань різко впав на валютному ринку після оголошення про перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Чому перемога Трампа на виборах в США призвела до різкого обвалу юаня

Зазначається, що за результатами торгів на валютному ринку, 7 листопада, китайська валюта знизилась до тримісячного рівня.

Серед причин різкого обвалу китайської валюти називаються занепокоєння ринку щодо нових мит, які планує запровадити Трамп на китайські товари.

Зокрема, під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв ввести мита на китайські товари у розмірі не менше 60% аби захистити американських виробників.

Дональд Трамп

Цілком ймовірно, це призведе до збереження високих процентних ставок в США і підірве валюти торгових партнерів.

При цьому за період першого президентського терміну Трампа китайський юань дешевшав на 5% по відношенню до долара через впровадження мит на китайські товари у 2018 році. Ще через рік юань втрати додаткові 1,5%, коли торговельна напруженість між країнами, які є найбільшими економіками світу, загострилася.

Як у Китаї реагують на перемогу Трампа на виборах в США

Президент Китаю Сі Цзіньпін привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США і закликав країни знайти спільний шлях до порозуміння, висловивши занепокоєння рішенням США щодо готовності ввести нові мита на китайські товари.

За інформацією Reuters, реальне послання лідера КНР Трампу було дуже стриманим, ніж після перемоги Трампа на виборах у 2016 році.

Тоді Сі закликав до "більшого прогресу у відносинах між Китаєм і США з нової відправної точки", заявивши, що обидві економіки повинні взяти на себе відповідальність у таких сферах, як світовий мир і стабільність, глобальний розвиток і процвітання, — нагадують журналісти видання. Поширити

ЗМІ нагадує, що погроза Трампа ввести мита в 60% на імпорт китайських товарів у США створює великі ризики для зростання Китаю.