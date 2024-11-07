Китайский юань резко упал на валютном рынке после оглашения о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Главные тезисы
- Победа Трампа на выборах в США вызвала резкий обвал китайского юаня из-за ожидаемых пошлин на китайские товары.
- Сохранение высоких процентных ставок в США и торговая напряженность могут угрожать валютам торговых партнеров.
- Угроза увеличения таможенных пошлин на китайские товары на 60% Трампом создает риски для развития Китая и мировой экономики.
- Президент Китая призвал к согласию после победы Трампа, выразив беспокойство по поводу возможного введения новых пошлин в США.
- Китайский юань пережил падение из-за внедрения пошлин на китайские товары в первый срок президента Трампа.
Почему победа Трампа на выборах в США привела к резкому обвалу юаня
По результатам торгов на валютном рынке, 7 ноября, китайская валюта снизилась до трехмесячного уровня.
Среди причин резкого обвала китайской валюты называются беспокойство рынка по поводу новых пошлин, которые планирует ввести Трамп на китайские товары.
В частности, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал ввести пошлины на китайские товары в размере не менее 60%, чтобы защитить американских производителей.
По всей вероятности, это приведет к сохранению высоких процентных ставок в США и подорвет валюты торговых партнеров.
При этом за период первого президентского срока Трампа китайский юань подешевел на 5% по отношению к доллару из-за внедрения пошлин на китайские товары в 2018 году. Еще через год юань потери дополнительны 1,5%, когда торговая напряженность между самыми крупными экономиками мира странами обострилась.
Как в Китае реагируют на победу Трампа на выборах в США
Президент Китая Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и призвал страны найти общий путь к взаимопониманию, выразив обеспокоенность решением США о готовности ввести новые пошлины на китайские товары.
По информации Reuters, реальное послание лидера КНР Трампу было очень сдержанно, чем после победы Трампа на выборах в 2016 году.
СМИ напоминает, что угроза Трампа ввести таможенные пошлины в 60% на импорт китайских товаров в США создает большие риски для роста Китая.
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