Китайский юань резко упал на валютном рынке после оглашения о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Почему победа Трампа на выборах в США привела к резкому обвалу юаня

По результатам торгов на валютном рынке, 7 ноября, китайская валюта снизилась до трехмесячного уровня.

Среди причин резкого обвала китайской валюты называются беспокойство рынка по поводу новых пошлин, которые планирует ввести Трамп на китайские товары.

В частности, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал ввести пошлины на китайские товары в размере не менее 60%, чтобы защитить американских производителей.

Дональд Трамп

По всей вероятности, это приведет к сохранению высоких процентных ставок в США и подорвет валюты торговых партнеров.

При этом за период первого президентского срока Трампа китайский юань подешевел на 5% по отношению к доллару из-за внедрения пошлин на китайские товары в 2018 году. Еще через год юань потери дополнительны 1,5%, когда торговая напряженность между самыми крупными экономиками мира странами обострилась.

Как в Китае реагируют на победу Трампа на выборах в США

Президент Китая Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и призвал страны найти общий путь к взаимопониманию, выразив обеспокоенность решением США о готовности ввести новые пошлины на китайские товары.

По информации Reuters, реальное послание лидера КНР Трампу было очень сдержанно, чем после победы Трампа на выборах в 2016 году.

Тогда Си призвал к "большему прогрессу в отношениях между Китаем и США с новой отправной точки", заявив, что обе экономики должны взять на себя ответственность в таких сферах, как мировой мир и стабильность, глобальное развитие и процветание, напоминают журналисты издания. Поделиться

СМИ напоминает, что угроза Трампа ввести таможенные пошлины в 60% на импорт китайских товаров в США создает большие риски для роста Китая.