Китайський Новий рік 2025. Що важливо знати про свято

29 січня у Китаї, Східній Азії, а також в інших частинах світу святкують Новий рік за місячним календарем, який також називають Китайським Новим роком.
Головні тези:
- Китайський Новий рік зазвичай святкують аж два тижні.
- У 2025 році все завершиться Святом ліхтарів 12 лютого.
- Головною традицією святкування є об'єднання найближчих людей, а також використання яскравих червоних кольорів як символу удачі та захисту від злих духів.
Новий рік у Китаї — який він
Це свято у КНР має багато назв, зокрема й Чуньцзе — Свято Весни.
Вкрай цікавим є той факт, що дату святкування потрібно вираховувати за місячним календарем, тому вона змінюється кожного року. У 2025 році — це 29 січня.
Китайці звикли до неймовірних масштабів у Новий рік: гучно лунають святкові салюти і петарди.
Однак з ключових традицій — святкування саме у колі родини чи найдорожчих людей.
Головним кольором Китайського Нового року завжди був яскравий червоний. На переконання людей, він приносить вдачу й захищає від злих духів.
Міста КНР прикрашають червоними ліхтарями, написами на червоному папері з побажаннями добра і щастя, а дітям дарують гроші у яскраво-червоних конвертах.
Варто звернути увагу на те, що святкування триває два тижні й закінчується Святом ліхтарів, що у 2025 році відбудеться 12 лютого.
Уже понад 30 років людям у Китаї дають тиждень відпустки, щоб повноцінно відсвяткувати Новий рік та відпочити.
У чому полягає особливість Китайського Нового року
Кожного року календар КНР отримує свою тварину-покровителя. Що важливо розуміти, йдеться про одну з 12 тварин китайського зодіаку.
2025-й — рік Змії, який є шостим знаком китайського зодіаку.
За словами астрологів, "люди-змії" мають хороші соціальні навички. Попри це, не можна ігнорувати суттєві мінуси, адже вони часто почуватися розгубленими.
На цьому тлі вкрай важливою є підтримка друзів і родини, щоб відновити свої сили.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-