Китайський Новий рік 2025. Що важливо знати про свято
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Китайський Новий рік 2025. Що важливо знати про свято

Китайський новий рік 2025
Джерело:  online.ua

29 січня у Китаї, Східній Азії, а також в інших частинах світу святкують Новий рік за місячним календарем, який також називають Китайським Новим роком. 

Головні тези:

  • Китайський Новий рік зазвичай святкують аж два тижні.
  • У 2025 році все завершиться Святом ліхтарів 12 лютого.
  • Головною традицією святкування є об'єднання найближчих людей, а також використання яскравих червоних кольорів як символу удачі та захисту від злих духів.

Новий рік у Китаї — який він

Це свято у КНР має багато назв, зокрема й Чуньцзе — Свято Весни.

Вкрай цікавим є той факт, що дату святкування потрібно вираховувати за місячним календарем, тому вона змінюється кожного року. У 2025 році — це 29 січня.

Фото: wikipedia.org

Китайці звикли до неймовірних масштабів у Новий рік: гучно лунають святкові салюти і петарди.

Однак з ключових традицій — святкування саме у колі родини чи найдорожчих людей.

Фото: wikipedia.org

Головним кольором Китайського Нового року завжди був яскравий червоний. На переконання людей, він приносить вдачу й захищає від злих духів.

Міста КНР прикрашають червоними ліхтарями, написами на червоному папері з побажаннями добра і щастя, а дітям дарують гроші у яскраво-червоних конвертах.

Фото: wikipedia.org

Варто звернути увагу на те, що святкування триває два тижні й закінчується Святом ліхтарів, що у 2025 році відбудеться 12 лютого.

Уже понад 30 років людям у Китаї дають тиждень відпустки, щоб повноцінно відсвяткувати Новий рік та відпочити.

У чому полягає особливість Китайського Нового року

Кожного року календар КНР отримує свою тварину-покровителя. Що важливо розуміти, йдеться про одну з 12 тварин китайського зодіаку.

2025-й — рік Змії, який є шостим знаком китайського зодіаку.

Фото: wikipedia.org

За словами астрологів, "люди-змії" мають хороші соціальні навички. Попри це, не можна ігнорувати суттєві мінуси, адже вони часто почуватися розгубленими.

На цьому тлі вкрай важливою є підтримка друзів і родини, щоб відновити свої сили.

Фото: wikipedia.org

Серед відомих людей, народжений у рік Змії — співачка Тейлор Свіфт, телеведуча Опра Вінфрі, президент Китаю Сі Цзіньпінь, письменниця Джоан Роулінг, а також президент України Володимир Зеленський.

Фото: wikipedia.org

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