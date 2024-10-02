Свято "дев'яти ночей". Що важливо знати про Наваратрі та його традиції

Навара́трі, або Навратрас у перекладі з санскриту означає “дев'ять ночей”;

Попри те, що свято триває й удень — ночі особливо важливі, адже згідно тантри, ніч — це найкращий час для шанування різних форм богині Деві;

Деві або Махадеві (санскр. “Велика богиня”) — жіночий аспект божественного початку в індуїзмі, синонім Шакті у шактизмі. Деві є жіночою формою і доповненням чоловічого аспекту божества;

Саме під час Наваратрі вшановують її різні втілення та перемоги над страхітливими демонами.

Однією з таких священних перемог була битва з могутнім демоном Махішасурою, якого не могла вбити ні людина, ні Бог;

Лише Деві змогла це зробити, хоча протистояння тривало 9 днів та ночей;

Опис цієї історії зустрічається в Маркандея Пурані, Девібхагавата Пурані, Чанді Пурані та в інших писаннях;

Є два основні Наваратрі — Ашвіні-Наваратрі (осіння) і Васанта-Наваратрі (весняна), а також дві приховані Гупта-Наваратрі, що відзначаються зимою та літом

Конкретні дати свята розраховуються за місячним календарем, тому не фіксовані;