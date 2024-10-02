Свято "дев'яти ночей". Що важливо знати про Наваратрі та його традиції

3 жовтня люди у різних куточках світу почнуть відзначати Наваратрі – найочікуваніше і наймасовіше індуїстське релігійне свято, яке триватиме 9 днів та ночей. Під час нього вшановують божественне жіноче начало.
Головні тези:
- Під час Наваратрі вшановується жіноче начало у його різних втіленнях та перемога Богині над силами зла.
- Святкування передбачає дотримання традицій очищення, прощення та духовного розвитку.
- Десятий день - кульмінація свята, який також має особливе значення.
Найцікавіші факти про свято Наваратрі:
Навара́трі, або Навратрас у перекладі з санскриту означає “дев'ять ночей”;
Попри те, що свято триває й удень — ночі особливо важливі, адже згідно тантри, ніч — це найкращий час для шанування різних форм богині Деві;
Деві або Махадеві (санскр. “Велика богиня”) — жіночий аспект божественного початку в індуїзмі, синонім Шакті у шактизмі. Деві є жіночою формою і доповненням чоловічого аспекту божества;
Саме під час Наваратрі вшановують її різні втілення та перемоги над страхітливими демонами.
Однією з таких священних перемог була битва з могутнім демоном Махішасурою, якого не могла вбити ні людина, ні Бог;
Лише Деві змогла це зробити, хоча протистояння тривало 9 днів та ночей;
Опис цієї історії зустрічається в Маркандея Пурані, Девібхагавата Пурані, Чанді Пурані та в інших писаннях;
Є два основні Наваратрі — Ашвіні-Наваратрі (осіння) і Васанта-Наваратрі (весняна), а також дві приховані Гупта-Наваратрі, що відзначаються зимою та літом
Конкретні дати свята розраховуються за місячним календарем, тому не фіксовані;
Деякі люди святкують Наваратрі буквально кожного місяця, починаючи з першого місячного дня.
Головні традиції Наваратрі
Що важливо розуміти, протягом Наваратрі шанують три жіночих аспекти.
Перші три дні присвячені Дурге, другі — Лакшимі, а останні три дні — Сарасваті.
На початковому етапі свята проводяться дні очищення і прощення, наступні націлені на аспекти задоволення і процвітання, а завершує свято шанування аспектів мудрості, духовного просування і знання.
Ті, хто прагне сили або влади, поклоняються таким формам жіночого начала, як земля, Дурга або Калі.
Ті, хто прагне багатства, пристрасті або матеріальних благ, поклоняються Лакшмі, або сонцю.
Ті, хто прагне знання, розчинення або виходу за рамки обмежень тлінного тіла, поклоняються Сарасваті, або місяцю.
Десятий день — кульмінація свята, день перемоги Богині над демонами, силами зла.
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