Праздник "девяти ночей". Что важно знать о Наваратри и его традициях

3 октября люди в разных уголках мира начнут отмечать Наваратри – самый ожидаемый и самый массовый индуистский религиозный праздник, который продлится 9 дней и ночей. Во время него чествуют божественное женское начало.
Главные тезисы
- Во время Наваратри почитается женское начало в его разных воплощениях и победа Богини над силами зла.
- Празднование предполагает соблюдение традиций очищения и духовного развития.
- Десятый день – кульминация праздника, который также имеет особое значение.
Самые интересные факты о празднике Наваратри:
Навара́три, или Навратрас в переводе с санскрита означает «девять ночей»;
Несмотря на то, что праздник продолжается и днем — ночи особенно важны, ведь ночь — это лучшее время для почитания разных форм богини Деви;
Деви или Махадеви (санскр. "Великая богиня") — женский аспект божественного начала в индуизме, синоним Шакти в шактизме. Деви является женской формой и дополнением мужского аспекта божества;
Именно во время Наваратри чтят ее разные воплощения и победы над устрашающими демонами.
Одной из таких священных побед была битва с могущественным демоном Махишасурой, которого не мог убить ни человек, ни Бог;
Только Деви смогла это сделать, хотя противостояние продолжалось 9 дней и ночей;
Описание этой истории встречается в Маркандее Пуране, Девибхагавате Пуране, Чанди Пуране и в других писаниях;
Есть два основных Наваратри — Ашвини-Наваратри (осенняя) и Васанта-Наваратри (весенняя), а также две скрытые Гупта-Наваратри, которые празднуют зимой и летом;
Конкретные даты праздника рассчитываются по лунному календарю, потому не фиксированы;
Некоторые люди празднуют Наваратри буквально каждый месяц, начиная с первого лунного дня.
Главные традиции Наваратри
Что важно понимать, в Наваратри уважают три женских аспекта.
Первые три дня посвящены Дурге, вторые — Лакшими, а последние три дня — Сарасвати.
На начальном этапе праздника проводятся дни очищения и прощения, следующие нацелены на аспекты удовольствия и процветания, а завершает праздник почитание аспектов мудрости, духовного продвижения и знания.
Те, кто мечтает о силе или власти поклоняются таким формам женского начала, как земля, Дурга или Кали.
Те, кто стремится к богатству, страсти или материальным благам, поклоняются Лакшми, или солнцу.
Те, кто стремится к знанию, растворению или выходу за рамки ограничений бренного тела, поклоняются Сарасвати, или луне.
Десятый день — кульминация праздника, день победы Богини над демонами, силами зла.
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