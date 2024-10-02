Праздник "девяти ночей". Что важно знать о Наваратри и его традициях
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Культура
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Праздник "девяти ночей". Что важно знать о Наваратри и его традициях

Деви
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Источник:  online.ua

3 октября люди в разных уголках мира начнут отмечать Наваратри – самый ожидаемый и самый массовый индуистский религиозный праздник, который продлится 9 дней и ночей. Во время него чествуют божественное женское начало.

Главные тезисы

  • Во время Наваратри почитается женское начало в его разных воплощениях и победа Богини над силами зла.
  • Празднование предполагает соблюдение традиций очищения и духовного развития.
  • Десятый день – кульминация праздника, который также имеет особое значение.

Самые интересные факты о празднике Наваратри:

  1. Навара́три, или Навратрас в переводе с санскрита означает «девять ночей»;

  2. Несмотря на то, что праздник продолжается и днем — ночи особенно важны, ведь ночь — это лучшее время для почитания разных форм богини Деви;

  3. Деви или Махадеви (санскр. "Великая богиня") — женский аспект божественного начала в индуизме, синоним Шакти в шактизме. Деви является женской формой и дополнением мужского аспекта божества;

  4. Именно во время Наваратри чтят ее разные воплощения и победы над устрашающими демонами.

  5. Одной из таких священных побед была битва с могущественным демоном Махишасурой, которого не мог убить ни человек, ни Бог;

  6. Только Деви смогла это сделать, хотя противостояние продолжалось 9 дней и ночей;

  7. Описание этой истории встречается в Маркандее Пуране, Девибхагавате Пуране, Чанди Пуране и в других писаниях;

  8. Есть два основных Наваратри — Ашвини-Наваратри (осенняя) и Васанта-Наваратри (весенняя), а также две скрытые Гупта-Наваратри, которые празднуют зимой и летом;

  9. Конкретные даты праздника рассчитываются по лунному календарю, потому не фиксированы;

  10. Некоторые люди празднуют Наваратри буквально каждый месяц, начиная с первого лунного дня.

Богиня Деви (Фото: wikipedia.org)

Главные традиции Наваратри

Что важно понимать, в Наваратри уважают три женских аспекта.

Первые три дня посвящены Дурге, вторые — Лакшими, а последние три дня — Сарасвати.

Фото: открытые источники

На начальном этапе праздника проводятся дни очищения и прощения, следующие нацелены на аспекты удовольствия и процветания, а завершает праздник почитание аспектов мудрости, духовного продвижения и знания.

Те, кто мечтает о силе или власти поклоняются таким формам женского начала, как земля, Дурга или Кали.

Фото: открытые источники

Те, кто стремится к богатству, страсти или материальным благам, поклоняются Лакшми, или солнцу.

Те, кто стремится к знанию, растворению или выходу за рамки ограничений бренного тела, поклоняются Сарасвати, или луне.

Фото: открытые источники

Десятый день — кульминация праздника, день победы Богини над демонами, силами зла.

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