Праздник "девяти ночей". Что важно знать о Наваратри и его традициях

Навара́три, или Навратрас в переводе с санскрита означает «девять ночей»;

Несмотря на то, что праздник продолжается и днем — ночи особенно важны, ведь ночь — это лучшее время для почитания разных форм богини Деви;

Деви или Махадеви (санскр. "Великая богиня") — женский аспект божественного начала в индуизме, синоним Шакти в шактизме. Деви является женской формой и дополнением мужского аспекта божества;

Именно во время Наваратри чтят ее разные воплощения и победы над устрашающими демонами.

Одной из таких священных побед была битва с могущественным демоном Махишасурой, которого не мог убить ни человек, ни Бог;

Только Деви смогла это сделать, хотя противостояние продолжалось 9 дней и ночей;

Описание этой истории встречается в Маркандее Пуране, Девибхагавате Пуране, Чанди Пуране и в других писаниях;

Есть два основных Наваратри — Ашвини-Наваратри (осенняя) и Васанта-Наваратри (весенняя), а также две скрытые Гупта-Наваратри, которые празднуют зимой и летом;

Конкретные даты праздника рассчитываются по лунному календарю, потому не фиксированы;