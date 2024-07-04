Защищают жизнь и Украину. Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником — видео

Зеленский поблагодарил полицейских за их работу

Благодарю всех наших полицейских, которые защищают жизнь и Украину. Дерутся ради нашего государства на фронте. Обеспечивают правопорядок в тылу. Помогают сохранять нормальность жизни в прифронтовых и приграничных районах. Спасают после российских ударов. Эвакуируют с мест опасности. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент подчеркнул, что полицейские также фиксируют все обстоятельства российских военных преступлений и формируют доказательную базу, возвращая тем самым "справедливость в Украину".

Клименко и Выговский присоединились к поздравлениям

Министр внутренних дел Игорь Клименко напомнил, что сегодня Нацполиции исполнилось 9 лет и отметил, что функции полиции за последние годы трансформировались в соответствии с вызовами полномасштабной войны.

Но неизменными остаются верность присяге и закону, готовность всегда прийти на помощь. В каждом городе, районе, общине вы вместе с гражданами. Оберегаете спокойствие, защищаете людей и государство. Кое-где ценой собственной жизни, — говорится в сообщении министра. Поделиться

Председатель Национальной полиции Иван Выговский подчеркнул, что кроме привычной и сложной работы полиция уже третий год выполняет дополнительные функции, чтобы защитить людей от российских оккупантов.