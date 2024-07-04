Защищают жизнь и Украину. Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Защищают жизнь и Украину. Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником — видео

Владимир Зеленский
Защищают жизнь и Украину. Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником — видео
Читати українською

Президент Владимир Зеленский поздравил стражей порядка с Днем Национальной полиции Украины, который отмечается 4 июля.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский выразил благодарность полицейским за защиту жизни и государства
  • Полиция Украины активно участвует в защите страны от вооруженной агрессии РФ
  • Министр внутренних дел подчеркнул значимость трансформации функций полиции в условиях полномасштабной войны
  • Национальная полиция является важным звеном в обеспечении безопасности и обороны Украины

Зеленский поблагодарил полицейских за их работу

Благодарю всех наших полицейских, которые защищают жизнь и Украину. Дерутся ради нашего государства на фронте. Обеспечивают правопорядок в тылу. Помогают сохранять нормальность жизни в прифронтовых и приграничных районах. Спасают после российских ударов. Эвакуируют с мест опасности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент подчеркнул, что полицейские также фиксируют все обстоятельства российских военных преступлений и формируют доказательную базу, возвращая тем самым "справедливость в Украину".

Клименко и Выговский присоединились к поздравлениям

Министр внутренних дел Игорь Клименко напомнил, что сегодня Нацполиции исполнилось 9 лет и отметил, что функции полиции за последние годы трансформировались в соответствии с вызовами полномасштабной войны.

Но неизменными остаются верность присяге и закону, готовность всегда прийти на помощь. В каждом городе, районе, общине вы вместе с гражданами. Оберегаете спокойствие, защищаете людей и государство. Кое-где ценой собственной жизни, — говорится в сообщении министра.

Председатель Национальной полиции Иван Выговский подчеркнул, что кроме привычной и сложной работы полиция уже третий год выполняет дополнительные функции, чтобы защитить людей от российских оккупантов.

Десятки тысяч полицейских несут службу, связанную с отпором вооруженной агрессии РФ — как в составе боевых бригад Нацполиции "Лют" и "Хищник", так и выполняя полицейские функции в прифронтовых регионах. Национальная полиция является крепким звеном Сил безопасности и обороны Украины и состоит из ежедневной ответственной работы каждого из нас, — написал глава ведомства.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Названо число полицейских, погибших с дня основания ведомства
Названо число полицейских, погибших с дня основания ведомства
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Полицейские попали под удар российских "Ураганов" вблизи Авдеевки
Полиция Донецкой области
Полиция
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла полицейский автомобиль и автобус с пассажирами в Купянске
Полиция Харьковской области
полиция

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?