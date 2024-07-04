Защищают жизнь и Украину. Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником — видео

Президент Владимир Зеленский поздравил стражей порядка с Днем Национальной полиции Украины, который отмечается 4 июля.
Главные тезисы
- Президент Зеленский выразил благодарность полицейским за защиту жизни и государства
- Полиция Украины активно участвует в защите страны от вооруженной агрессии РФ
- Министр внутренних дел подчеркнул значимость трансформации функций полиции в условиях полномасштабной войны
- Национальная полиция является важным звеном в обеспечении безопасности и обороны Украины
Зеленский поблагодарил полицейских за их работу
Президент подчеркнул, что полицейские также фиксируют все обстоятельства российских военных преступлений и формируют доказательную базу, возвращая тем самым "справедливость в Украину".
Клименко и Выговский присоединились к поздравлениям
Министр внутренних дел Игорь Клименко напомнил, что сегодня Нацполиции исполнилось 9 лет и отметил, что функции полиции за последние годы трансформировались в соответствии с вызовами полномасштабной войны.
Председатель Национальной полиции Иван Выговский подчеркнул, что кроме привычной и сложной работы полиция уже третий год выполняет дополнительные функции, чтобы защитить людей от российских оккупантов.
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