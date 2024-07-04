Захищають життя та Україну. Зеленський привітав поліцейських із професійним святом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Захищають життя та Україну. Зеленський привітав поліцейських із професійним святом — відео

Володимир Зеленський
Захищають життя та Україну. Зеленський привітав поліцейських із професійним святом — відео

Президент Володимир Зеленський привітав правоохоронців з Днем Національної поліції України, який відзначається 4 липня.

Головні тези:

  • Президент Зеленський висловив подяку поліцейським за захист життя та України в день Національної поліції
  • Поліцейські фіксують обставини російських воєнних злочинів та забезпечують правопорядок у країні
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив важливість роботи поліції, яка трансформувалася в умовах повномасштабної війни
  • Національна поліція виконує додаткові функції для захисту людей від російських окупантів
  • Поліцейські несли службу в прифронтових регіонах та в складі бойових бригад Нацполіції у відсіччі збройної агресії РФ

Зеленський подякував поліцейським за їхню роботу

Дякую всім нашим поліцейським, які захищають життя та Україну. Б’ються заради нашої держави на фронті. Забезпечують правопорядок у тилу. Допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах. Рятують після російських ударів. Евакуюють з місць небезпеки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент наголосив, що поліцейські також фіксують усі обставини російських воєнних злочинів й формують доказову базу, тим самим повертаючи "справедливість в Україну".

Клименко та Вигівський приєдналися до привітань

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагадав, що сьогодні Нацполіції виповнилося 9 років й зазначив, що функції поліції за останні роки трансформувалися відповідно до викликів повномасштабної війни.

Але незмінними залишаються вірність присязі та закону, готовність завжди прийти на допомогу. У кожному місті, районі, громаді — ви разом з громадянами. Оберігаєте спокій, захищаєте людей та державу. Подекуди ціною власного життя, — йдеться у дописі міністра.

Голова Національної поліції Іван Вигівський підкреслив, що окрім звичної та складно роботи, поліція вже третій рік виконує додаткові функції, аби захистити людей від російських окупантів.

Десятки тисяч поліцейських несуть службу, пов’язану з відсіччю збройної агресії РФ — як у складі бойових бригад Нацполіції "Лють" та "Хижак", так і виконуючи поліцейські функції у прифронтових регіонах. Національна поліція є міцною ланкою Сил безпеки та оборони України, і вона складається з щоденної відповідальної роботи кожного з нас, — написав очільник відомства.

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