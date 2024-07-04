Захищають життя та Україну. Зеленський привітав поліцейських із професійним святом — відео

Президент Володимир Зеленський привітав правоохоронців з Днем Національної поліції України, який відзначається 4 липня.
Головні тези:
- Президент Зеленський висловив подяку поліцейським за захист життя та України в день Національної поліції
- Поліцейські фіксують обставини російських воєнних злочинів та забезпечують правопорядок у країні
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив важливість роботи поліції, яка трансформувалася в умовах повномасштабної війни
- Національна поліція виконує додаткові функції для захисту людей від російських окупантів
- Поліцейські несли службу в прифронтових регіонах та в складі бойових бригад Нацполіції у відсіччі збройної агресії РФ
Зеленський подякував поліцейським за їхню роботу
Президент наголосив, що поліцейські також фіксують усі обставини російських воєнних злочинів й формують доказову базу, тим самим повертаючи "справедливість в Україну".
Клименко та Вигівський приєдналися до привітань
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагадав, що сьогодні Нацполіції виповнилося 9 років й зазначив, що функції поліції за останні роки трансформувалися відповідно до викликів повномасштабної війни.
Голова Національної поліції Іван Вигівський підкреслив, що окрім звичної та складно роботи, поліція вже третій рік виконує додаткові функції, аби захистити людей від російських окупантів.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-