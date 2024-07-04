Захищають життя та Україну. Зеленський привітав поліцейських із професійним святом — відео

Зеленський подякував поліцейським за їхню роботу

Дякую всім нашим поліцейським, які захищають життя та Україну. Б’ються заради нашої держави на фронті. Забезпечують правопорядок у тилу. Допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах. Рятують після російських ударів. Евакуюють з місць небезпеки. Володимир Зеленський Президент України

Президент наголосив, що поліцейські також фіксують усі обставини російських воєнних злочинів й формують доказову базу, тим самим повертаючи "справедливість в Україну".

Клименко та Вигівський приєдналися до привітань

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагадав, що сьогодні Нацполіції виповнилося 9 років й зазначив, що функції поліції за останні роки трансформувалися відповідно до викликів повномасштабної війни.

Але незмінними залишаються вірність присязі та закону, готовність завжди прийти на допомогу. У кожному місті, районі, громаді — ви разом з громадянами. Оберігаєте спокій, захищаєте людей та державу. Подекуди ціною власного життя, — йдеться у дописі міністра. Поширити

Голова Національної поліції Іван Вигівський підкреслив, що окрім звичної та складно роботи, поліція вже третій рік виконує додаткові функції, аби захистити людей від російських окупантів.