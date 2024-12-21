Найбільша у світі резиденція Святого Миколая у катакомбах відкрилася на Одещині

В Одеській області відкрито найбільшу у світі резиденцію Святого Миколая, що розміщена у катакомбах.
Головні тези:
- В Одеській області відкрито найбільшу у світі резиденцію Святого Миколая в катакомбах, що є світовим рекордом.
- Резиденція розміщена в Нерубайських катакомбах та представлена у казковому фентезі-стилі.
- Площа підземної резиденції складає 361 кв м, а поруч є магічний Сад чудес та унікальна підземна картинна галерея.
- Відвідувачі мають нагоду озвучити свої бажання Святому Миколаю та насолодитися фантастичною атмосферою.
Резиденція Святого Миколая в одеських катакомбах оголошена світовим рекордом
Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
За її словами, 21 грудня резиденція оголошена світовим рекордом.
Вона додала, що експерти Національного реєстру рекордів разом з професійними геодезистами здійснили перевірку площі резиденції. На основі відповідних документів, об’єм яких становить 84 сторінки, у суботу оголошено площу нового світового рекорду — 361 кв м.
Як уточнила керівниця реєстру, заміряти площу резиденції було дуже складно, бо поверхня у катакомбах нерівна.
Вона також звернула увагу, що відкриття такого простору дуже важливе для дітей, в тому числі з психологічного погляду.
Діточки отримали можливість озвучити своє заповітне бажання Святому Миколаю, зануритися в чаклунство і, не дивлячись на війну, повірити в диво.
Резиденція працюватиме всі святкові дні, та зараз вирішується питання щодо можливості її функціонування цілий рік.
Представниця реєстру додала, що схожий приклад є у Фінляндії, де село Санта-Клауса, якого фіни звуть Йоулупуккі, працює весь рік. Це своєрідний парк розваг, розташований неподалік від міста Рованіємі в провінції Лапландія.
Інший рекорд України з катакомб
У 2018 році до Книги рекордів України внесено картинну галерею, розміщену в катакомбах Одеської області.
Галерея, яка розміщена в одному з відсіків підземелля меморіального комплексу "Нерубайські катакомби", є унікальною. В експозиції "Симфонія світла" на той момент було представлено 35 картин місцевих художників, виконаних із застосуванням сучасних технологій — спеціальних нечутливих до вологи фарб, що світяться в темряві.
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