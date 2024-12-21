Найбільша у світі резиденція Святого Миколая у катакомбах відкрилася на Одещині
Категорія
Культура
Дата публікації

Найбільша у світі резиденція Святого Миколая у катакомбах відкрилася на Одещині

Резиденція
Джерело:  УНІАН

В Одеській області відкрито найбільшу у світі резиденцію Святого Миколая, що розміщена у катакомбах.

Головні тези:

  • В Одеській області відкрито найбільшу у світі резиденцію Святого Миколая в катакомбах, що є світовим рекордом.
  • Резиденція розміщена в Нерубайських катакомбах та представлена у казковому фентезі-стилі.
  • Площа підземної резиденції складає 361 кв м, а поруч є магічний Сад чудес та унікальна підземна картинна галерея.
  • Відвідувачі мають нагоду озвучити свої бажання Святому Миколаю та насолодитися фантастичною атмосферою.

Резиденція Святого Миколая в одеських катакомбах оголошена світовим рекордом

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, 21 грудня резиденція оголошена світовим рекордом.

Рекорд звучить так — Найбільша площа підземної резиденції Святого Миколая у катакомбах. Вона створена в стилі казкового фентезі й розміщена в Нерубайських катакомбах на Одещині.

Лана Вєтрова

Лана Вєтрова

Керівниця Національного реєстру рекордів України

Вона додала, що експерти Національного реєстру рекордів разом з професійними геодезистами здійснили перевірку площі резиденції. На основі відповідних документів, об’єм яких становить 84 сторінки, у суботу оголошено площу нового світового рекорду — 361 кв м.

Як уточнила керівниця реєстру, заміряти площу резиденції було дуже складно, бо поверхня у катакомбах нерівна.

Наразі можна офіційно заявити — більше ніде у світі такого немає... Резиденція розміщена в унікальному артпросторі, який створений в катакомбах. Поруч знаходиться магічний Сад чудес та підземна картинна галерея, де картини написані люмінофорними фарбами, які світяться в темряві, створюючи фантастичне враження.

Вона також звернула увагу, що відкриття такого простору дуже важливе для дітей, в тому числі з психологічного погляду.

Діточки отримали можливість озвучити своє заповітне бажання Святому Миколаю, зануритися в чаклунство і, не дивлячись на війну, повірити в диво.

Резиденція працюватиме всі святкові дні, та зараз вирішується питання щодо можливості її функціонування цілий рік.

Представниця реєстру додала, що схожий приклад є у Фінляндії, де село Санта-Клауса, якого фіни звуть Йоулупуккі, працює весь рік. Це своєрідний парк розваг, розташований неподалік від міста Рованіємі в провінції Лапландія.

Інший рекорд України з катакомб

У 2018 році до Книги рекордів України внесено картинну галерею, розміщену в катакомбах Одеської області.

Фіксацію рекорду "Перша підземна картинна галерея в катакомбах" було проведено 25 листопада в селі Нерубайське Одеської області.

Галерея, яка розміщена в одному з відсіків підземелля меморіального комплексу "Нерубайські катакомби", є унікальною. В експозиції "Симфонія світла" на той момент було представлено 35 картин місцевих художників, виконаних із застосуванням сучасних технологій — спеціальних нечутливих до вологи фарб, що світяться в темряві.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тейлор Свіфт побила рекорд заробітку з концертного туру
Тейлор Свіфт
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Горбатий кит подолав рекордну відстань у 13 тис км у пошуках пари
Горбатий кит
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик може встановити унікальний рекорд у боксі
Олександр Усик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?