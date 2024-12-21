Крупнейшая в мире резиденция Святого Николая в катакомбах открылась в Одесской области

В Одесской области открыта крупнейшая в мире резиденция Святого Николая, расположенная в катакомбах.
Главные тезисы
- Открыта крупнейшая в мире резиденция Святого Николая в Нерубайских катакомбах Одесской области, являющаяся мировым рекордом.
- Подземная резиденция представлена в сказочном фэнтези-стиле с площадью 361 кв м и оснащена магическим садом чудес и подземной картинной галереей.
- Посетители могут оставить свои желания Святому Николаю, насладиться фантастической атмосферой и погрузиться в колдовство в уникальном арт-пространстве, созданном в катакомбах.
Резиденция Святого Николая в одесских катакомбах объявлена мировым рекордом
Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
По ее словам, 21 декабря резиденция объявлена мировым рекордом.
Она добавила, что эксперты Национального реестра рекордов вместе с профессиональными геодезистами провели проверку площади резиденции. На основе соответствующих документов, объем которых составляет 84 страницы, в субботу объявлена площадь нового мирового рекорда — 361 кв.
Как уточнила руководитель реестра, замерить площадь резиденции было очень сложно, потому что поверхность в катакомбах неровная.
Она также обратила внимание на то, что открытие такого пространства очень важно для детей, в том числе с психологической точки зрения.
Дети получили возможность озвучить свое заветное желание Святому Николаю, погрузиться в колдовство и, не смотря на войну, поверить в чудо.
Резиденция будет работать все праздничные дни, и сейчас решается вопрос о возможности ее функционирования круглогодично.
Представительница реестра добавила, что схожий пример есть в Финляндии, где село Санта-Клауса, которого финны зовут Йоулупукки, работает весь год. Это своеобразный парк развлечений, расположенный неподалеку от города Рованиеми в провинции Лапландия.
Другой рекорд Украины по катакомбам
В 2018 году в Книгу рекордов Украины внесена картинная галерея, размещенная в катакомбах Одесской области.
Галерея, расположенная в одном из отсеков подземелья мемориального комплекса "Нерубайские катакомбы", уникальна. В экспозиции "Симфония света" на тот момент было представлено 35 картин местных художников, выполненных с применением современных технологий — специальных нечувствительных к влаге светящихся в темноте красок.
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