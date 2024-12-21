Крупнейшая в мире резиденция Святого Николая в катакомбах открылась в Одесской области

В Одесской области открыта крупнейшая в мире резиденция Святого Николая, расположенная в катакомбах.

Резиденция Святого Николая в одесских катакомбах объявлена мировым рекордом

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По ее словам, 21 декабря резиденция объявлена мировым рекордом.

Рекорд звучит так — Самая большая площадь подземной резиденции Святого Николая в катакомбах. Она создана в стиле сказочного фэнтези и расположена в Нерубайских катакомбах Одесской области. Лана Ветрова Руководитель Национального реестра рекордов Украины

Она добавила, что эксперты Национального реестра рекордов вместе с профессиональными геодезистами провели проверку площади резиденции. На основе соответствующих документов, объем которых составляет 84 страницы, в субботу объявлена площадь нового мирового рекорда — 361 кв.

Как уточнила руководитель реестра, замерить площадь резиденции было очень сложно, потому что поверхность в катакомбах неровная.

Пока можно официально заявить — больше нигде в мире такого нет... Резиденция размещена в уникальном артпространстве, созданном в катакомбах. Рядом находится магический Сад чудес и подземная картинная галерея, где картины написаны светящимися в темноте люминофорными красками, создавая фантастическое впечатление. Поделиться

Она также обратила внимание на то, что открытие такого пространства очень важно для детей, в том числе с психологической точки зрения.

Дети получили возможность озвучить свое заветное желание Святому Николаю, погрузиться в колдовство и, не смотря на войну, поверить в чудо.

Резиденция будет работать все праздничные дни, и сейчас решается вопрос о возможности ее функционирования круглогодично.

Представительница реестра добавила, что схожий пример есть в Финляндии, где село Санта-Клауса, которого финны зовут Йоулупукки, работает весь год. Это своеобразный парк развлечений, расположенный неподалеку от города Рованиеми в провинции Лапландия.

Другой рекорд Украины по катакомбам

В 2018 году в Книгу рекордов Украины внесена картинная галерея, размещенная в катакомбах Одесской области.

Фиксация рекорда "Первая подземная картинная галерея в катакомбах" была проведена 25 ноября в селе Нерубайское Одесской области. Поделиться

Галерея, расположенная в одном из отсеков подземелья мемориального комплекса "Нерубайские катакомбы", уникальна. В экспозиции "Симфония света" на тот момент было представлено 35 картин местных художников, выполненных с применением современных технологий — специальных нечувствительных к влаге светящихся в темноте красок.