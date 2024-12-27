В Україні з'явилося нове державне свято — що відомо

Президент України Володимир Зеленський запровадив День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, якій відзначатимуть 21 травня.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський встановив нове державне свято — День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття 21 травня.
- Головною метою свята є зміцнення єдності та злагоди українського народу, утвердження національної та громадянської ідентичності.
- День міжнаціональної злагоди спрямований на сприяння культурному розмаїттю корінних народів та меншин, які внесли вагомий внесок у відстоювання державного суверенітету України.
В Україні запровадили нове державне свято
Відповідний указ № 883/2024 від 27 грудня оприлюднений на сайті глави держави.
Також для сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) та для засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою
Президент України Володимир Зеленський 25 грудня разом із рабинами України запалив ханукальні свічки.
Сьогодні і Різдво, і початок Хануки. Це дуже добре, що в Україні ми можемо з повагою одне до одного відзначати такі свята, спілкуватись, разом жити й бажати різним людям однієї перемоги — перемоги світла над темрявою, — зазначив Зеленський.
За його словами, саме цю ханукальну менору подарував президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації в грудні торік.
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