В Україні з'явилося нове державне свято — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні з'явилося нове державне свято — що відомо

Офіс Президента України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запровадив День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, якій відзначатимуть 21 травня.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський встановив нове державне свято — День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття 21 травня.
  • Головною метою свята є зміцнення єдності та злагоди українського народу, утвердження національної та громадянської ідентичності.
  • День міжнаціональної злагоди спрямований на сприяння культурному розмаїттю корінних народів та меншин, які внесли вагомий внесок у відстоювання державного суверенітету України.

В Україні запровадили нове державне свято

Відповідний указ № 883/2024 від 27 грудня оприлюднений на сайті глави держави.

В документі зазначається, що День міжнаціональної злагоди, який відзначатиметься щорічно 21 травня, запроваджується з метою зміцнення єдності і злагоди Українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Також для сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) та для засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня разом із рабинами України запалив ханукальні свічки.

Сьогодні і Різдво, і початок Хануки. Це дуже добре, що в Україні ми можемо з повагою одне до одного відзначати такі свята, спілкуватись, разом жити й бажати різним людям однієї перемоги — перемоги світла над темрявою, — зазначив Зеленський.

За його словами, саме цю ханукальну менору подарував президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації в грудні торік.

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