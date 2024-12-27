В Украине появился новый государственный праздник — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский ввел День межнационального согласия и культурного разнообразия, которое будет отмечать 21 мая.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский установил новый государственный праздник - День межнационального согласия и культурного разнообразия 21 мая.
- Цель праздника — укрепление единства и согласия украинского народа, а также утверждение национальной и гражданской идентичности.
- День межнационального согласия направлен на содействие культурному разнообразию коренных народов и меньшинств, внесших вклад в отстаивание государственного суверенитета Украины.
В Украине ввели новый государственный праздник
Соответствующий указ №883/2024 от 27 декабря обнародован на сайте главы государства.
Также для содействия свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) и свидетельства уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, в вооруженную борьбу с государством-агрессором.
Указ вступает в силу дня опубликования.
Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой
Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи.
Сегодня и Рождество, и начало Хануки. Это очень хорошо, что в Украине мы можем с уважением друг к другу отмечать такие праздники, общаться, вместе жить и желать разным людям одной победы — победы света над тьмой, — отметил Зеленский.
По его словам, именно эту ханукальную менору подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года.
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