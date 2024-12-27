В Украине появился новый государственный праздник — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине появился новый государственный праздник — что известно

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел День межнационального согласия и культурного разнообразия, которое будет отмечать 21 мая.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский установил новый государственный праздник - День межнационального согласия и культурного разнообразия 21 мая.
  • Цель праздника — укрепление единства и согласия украинского народа, а также утверждение национальной и гражданской идентичности.
  • День межнационального согласия направлен на содействие культурному разнообразию коренных народов и меньшинств, внесших вклад в отстаивание государственного суверенитета Украины.

В Украине ввели новый государственный праздник

Соответствующий указ №883/2024 от 27 декабря обнародован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что День межнационального согласия, который будет отмечаться ежегодно 21 мая, вводится с целью укрепления единства и согласия Украинского народа, утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

Также для содействия свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) и свидетельства уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, в вооруженную борьбу с государством-агрессором.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой

Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи.

Сегодня и Рождество, и начало Хануки. Это очень хорошо, что в Украине мы можем с уважением друг к другу отмечать такие праздники, общаться, вместе жить и желать разным людям одной победы — победы света над тьмой, — отметил Зеленский.

По его словам, именно эту ханукальную менору подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года.

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